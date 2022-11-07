به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی راهداری استان سمنان با بیان اینکه بازطراحی و اصلاح مقاطع پر تصادف گردنه آهوان در محور سمنان- دامغان در دست اقدام است، ابراز کرد: قرار داد این کار منعقد و طی یک ماه آتی کار اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی اصلاح پیچ‌های کیلومتر ۷۸ محور سمنان- دامغان در گردنه آهوان با هدف ایمن سازی نقاط پر تصادف صورت می‌گیرد، افزود: اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای در استان سمنان از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

برقراری تردد ایمن

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه این طرح با هدف برقراری تردد ایمن و روان و همچنین کاهش حوادث رانندگی به صورت مداوم در دست اجرا است، تاکید کرد: گردنه آهوان یکی از محورهای پر تصادف استان محسوب می‌شود.

صداقت افزود: این گردنه به‌عنوان یک گردنه‌استراتژیک در محور مواصلاتی شرق به غرب و البته مسیر مشهد مقدس مطرح است که با حذف نواقص و مشکلات آن می‌توان سهم مهمی در کاهش تصادفات این محور داشت.

وی با بیان اینکه این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی در محور دامغان-سمنان با حذف دو قوس پر تصادف به طول ۱.۵ کیلومتر اجرا خواهد شد، گفت: در کنار رفع نقاط حادثه خیز باید توجه داشت که رعایت سرعت مجاز به ویژه در شرایط خاص جوی از سوی رانندگان نیز در کاهش تصادفات رانندگی اهمیت دارد.