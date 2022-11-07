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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۵

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری استان سمنان:

مسیر پر مخاطره گردنه آهوان بازطراحی و اصلاح می‌شود

مسیر پر مخاطره گردنه آهوان بازطراحی و اصلاح می‌شود

سمنان - سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از اصلاح و باز طراحی مسیر پر مخاطره گردنه آهوان در محور سمنان- دامغان با هدف کاهش تصادفات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی راهداری استان سمنان با بیان اینکه بازطراحی و اصلاح مقاطع پر تصادف گردنه آهوان در محور سمنان- دامغان در دست اقدام است، ابراز کرد: قرار داد این کار منعقد و طی یک ماه آتی کار اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی اصلاح پیچ‌های کیلومتر ۷۸ محور سمنان- دامغان در گردنه آهوان با هدف ایمن سازی نقاط پر تصادف صورت می‌گیرد، افزود: اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای در استان سمنان از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

برقراری تردد ایمن

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه این طرح با هدف برقراری تردد ایمن و روان و همچنین کاهش حوادث رانندگی به صورت مداوم در دست اجرا است، تاکید کرد: گردنه آهوان یکی از محورهای پر تصادف استان محسوب می‌شود.

صداقت افزود: این گردنه به‌عنوان یک گردنه‌استراتژیک در محور مواصلاتی شرق به غرب و البته مسیر مشهد مقدس مطرح است که با حذف نواقص و مشکلات آن می‌توان سهم مهمی در کاهش تصادفات این محور داشت.

وی با بیان اینکه این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی در محور دامغان-سمنان با حذف دو قوس پر تصادف به طول ۱.۵ کیلومتر اجرا خواهد شد، گفت: در کنار رفع نقاط حادثه خیز باید توجه داشت که رعایت سرعت مجاز به ویژه در شرایط خاص جوی از سوی رانندگان نیز در کاهش تصادفات رانندگی اهمیت دارد.

کد مطلب 5626762

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