حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۴ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات در جنوب لبنان اعلام کرد به دنبال حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چند شهرک در مناطق صور و صیدا، ۱۴ نفر شهید شدند.

در همین راستا، خبرگزاری رسمی لبنان نیز ساعتی پیش اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرستان صیدا در جنوب لبنان ۸ شهروند سوریه از جمله ۴ کودک به شهادت رسیدند.

حمله دوباره اسرائیل به جنوب لبنان، ۱۹ شهید و زخمی برجای گذاشت

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بار دیگر چند نفر را به شهادت رساند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم اسرائیل به روستاهای معروب، عباسیه و طیر دبا در جنوب لبنان، ۱۱ نفر از جمله یک امدادگر شهید و ۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین خبر می رسد که اسرائیل دو بار شهرک های قلاویه و تولین را هدف حمله هوایی و شهرک حاروف در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را نیز هدف حملات توپخانه قرار داده است.