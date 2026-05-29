۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۴ شهید برجای گذاشت

رسانه های لبنانی اعلام کردند که حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بار دیگر چندین قربانی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات در جنوب لبنان اعلام کرد به دنبال حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چند شهرک در مناطق صور و صیدا، ۱۴ نفر شهید شدند.

در همین راستا، خبرگزاری رسمی لبنان نیز ساعتی پیش اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرستان صیدا در جنوب لبنان ۸ شهروند سوریه از جمله ۴ کودک به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم اسرائیل به روستاهای معروب، عباسیه و طیر دبا در جنوب لبنان، ۱۱ نفر از جمله یک امدادگر شهید و ۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین خبر می رسد که اسرائیل دو بار شهرک های قلاویه و تولین را هدف حمله هوایی و شهرک حاروف در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را نیز هدف حملات توپخانه قرار داده است.

محسن صمیمی

