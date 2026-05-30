  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۲

حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام؛ ۳ نفر کشته شدند

حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام؛ ۳ نفر کشته شدند

ارتش آمریکا در اقدامی فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی در نظام بین الملل با حمله به یک قایق در اقیانوس آرام، ۳ نفر را کشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش آمریکا بار دیگر در اقدامی فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی در نظام بین الملل، به یک قایق در شرق اقیانوس آرام حمله کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حمله ۳ نفر کشته شدند.

کد مطلب 6844225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها