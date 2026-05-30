نماینده بوشهر در مجلس: رفع مشکل ساکنان حریم ۶۰ متری دریا دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تعیین تکلیف وضعیت حریم ۶۰ متری دریا در استان بوشهر اقدامات و پیگیری های متعددی را داشته ایم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طی هفته جاری به منظور تکلیف وضعیت حریم ۶۰ متری دریا در استان نشستی را با رئیس سازمان ثبت کشور خواهیم داشت و مشکلات مردم در این راستا حل شود.

وی اضافه کرد: در شهرستان های دیلم و گناوه اقدامات خوبی صورت گرفته و حدود ۷۰ یا ۹۰ سند تک‌برگ تحویل مردم شده است و در گناوه نیز این روند به‌زودی انجام خواهد شد.

پورکبگانی با تاکید بر همراهی مجلس، کمیسیون قضایی و سازمان ثبت برای حل مشکل ساکنان حریم ۶۰ متری خاطرنشان کرد: این موضوع باید در قالب لایحه یا مسیر قانونی مناسب پیگیری شود.

وی اتصال استان به شبکه راه‌آهن را از مهمترین مطالبات مردم استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۶ استان از نعمت راه‌آهن برخوردارند و مردم بوشهر نباید از این حق محروم بمانند.

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه تخصیص عوارض آلایندگی و ارزش افزوده، گفت: منابع ناشی از آلایندگی نباید صرفاً صرف هزینه‌های جاری شهرداری‌ها از جمله حقوق کارکنان و کارگران شود، بلکه باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که خسارت‌های واردشده به محیط زیست جبران شود.