  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

دسترسی پزشکان به لیست کمبودهای دارویی از ماه آینده

دسترسی پزشکان به لیست کمبودهای دارویی از ماه آینده

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: از ماه آینده پزشکان هنگام تجویز دارو به میزان کمبود دارویی و اطلاعات میزان تجویز و بار مالی داروهای تجویزی دسترسی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه‌های تشکیل‌ شده در وزارت بهداشت در حوزه دارو، اظهار داشت: یکی از این کمیته‌ها «کمیته تجویز و مصرف» است که دو موضوع مهم را دنبال می‌کند و قرار است کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شوند.

وی افزود: یکی از این موارد، سامانه نسخه‌نویسی است که پزشکان در زمان تجویز به اطلاعات کمبودهای دارویی دسترسی دارند. مورد دیگر، سامانه «کارنامه پزشک» است که در آن، بار مالی تحمیل‌شده توسط پزشک به نظام سلامت، هنگام نسخه‌نویسی برای او قابل مشاهده است.

به گفته مدیرکل دارو، پزشک در زمان نوشتن نسخه، بلافاصله به آمار مصرف آن دارو در کشور دسترسی دارد و می‌تواند مشاهده کند که چه میزان در کشور مصرف شده و خود او از ابتدای ماه چه مقدار از آن دارو را تجویز کرده است؛ این سامانه در نهایت بازخورد لازم را به پزشک ارائه می‌دهد.

عبداللهی اصل ادامه داد: در کمیته پایش و بازبینی فرآیندهای دانشگاهی و علوم پزشکی، کمبودهای چالش‌زا از بخش بیمارستان‌های دولتی شناسایی شده و در خصوص آنها بازخورد ارائه می‌شود.

کد مطلب 6844269
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها