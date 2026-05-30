۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۳

تظاهرات مردم سوریه علیه تجاوزات یک پایگاه نظامی ترکیه

مردم سوریه برای هفتمین هفته متوالی با برگزاری تظاهرات خواهان برچیده شدن یک پایگاه نظامی ترکیه از زمین های خود در شمال این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ساکنان منطقه جبل عقیل واقع در حومه حلب در شمال سوریه برای هفتمین هفته متوالی با برگزاری تظاهرات و تجمعات گسترده اعتراض خود را نسبت به تجاوزات یک پایگاه ترکیه در این منطقه نشان دادند.

آنها اعلام کردند که مسئولان پایگاه مذکور از سال ۲۰۱۷ اقدام به مصادره زمین ها و خانه های مردم سوریه کرده اند تا این پایگاه را بر روی ویرانه های خانه ها بنا کرده و گسترش دهند.

معترضان سوری تاکید کردند که پایگاه نظامی ترکیه باید از زمین های آنها برچیده شود و تداوم این اوضاع نقض حقوق شهروندی آنها به شمار می رود.

این معترضان تصریح کردند که از زمان ساخت پایگاه نظامی ترکیه در منطقه در سال ۲۰۱۷ خانه ها و زمین های خود را از دست داده اند و با گذشت زمان برای باز پس گیری حقوق خود مصمم تر شده اند.

    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      اردوغان تروریست
    • حمید IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      یکی‌نیست‌به‌این‌ها‌بگه‌اسراییل‌یک‌سوم‌ سوریه‌رو‌گرفته‌شما‌علیه‌ترکیه‌شعار‌میدید‌

