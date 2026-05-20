به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه از تماس تلفنی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود و گفتگو درباره آخرین تحولات راهبردی منطقه و جهان خبر داد.

براساس این گزارش، اردوغان در این گفتگو تصریح کرد که تصمیم مربوط به تمدید آتش‌بس در مناقشه جاری در منطقه را یک گام و تحول مثبت ارزیابی می‌کند.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که به امکان دست‌یابی به راه‌حل‌های معقول برای مسائل مورد اختلاف باور دارد و آنکارا به حمایت خود از ابتکار عمل‌های سازنده مطرح‌شده ادامه خواهد داد.

این نهاد اعلام کرد که دو طرف در این تماس علاوه بر موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، ابعاد مختلف روابط دوجانبه میان ترکیه و ایالات متحده را بررسی کردند.

اردوغان با بیان اینکه «استقرار ثبات در سوریه دستاورد مهمی برای کل منطقه است»، افزود: حمایت‌های ترکیه از سوریه بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه به اوضاع لبنان اشاره و تأکید کرد که جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع و تشدید بحران در لبنان یک ضرورت اساسی است.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان این گفتگو به همتای آمریکایی خود اعلام کرد که آماده‌سازی‌ها در آنکارا برای برگزاری اجلاس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حال جریان است.