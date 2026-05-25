نگرانی تل آویو از حضور ترکیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، درحالیکه بر اساس روایت صهیونیستها، نفوذ ترکیه در منطقه در حال افزایش است، «ارتش جدید سوریه» برای نخستین بار پس از سقوط نظام بشار اسد، شروع به مشارکت در تحرکات نظامی بینالمللی کرده است.
گزارشهای رژیم اسرائیل حاکی از آن است که این اقدام با هدف تقویت ائتلاف با آنکارا صورت میگیرد و در میان مقامات رژیم اشغالگر، نگرانیهایی را نسبت به تحولات آتی در سوریه ایجاد کرده است.
در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» نوشت که ترکیه خود را آماده میکند تا نقشی محوری در پیمان ناتو ایفا کند؛ و این ایفای نقش نه تنها از طریق میزبانی اجلاس آتی ناتو در آنکارا در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه، بلکه از طریق تلاش برای بازترسیم موازنه قوا در سطح منطقهای و بینالمللی خواهد بود.
این تلاشها در سایه نگرانیهای اروپایی از کاهش تعهدات بلندمدت آمریکا، تداوم جنگ روسیه و اوکراین و تنشهای فزاینده در تنگه هرمز صورت میگیرد.
نظر شما