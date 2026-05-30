محکومیت ۱۲ میلیاردی فرزاد فرزین ابطال شد؛ توضیحات وکیل خواننده پاپ

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسمَعیلی و فاطمه اکبریان وکلای فرزاد فرزین خواننده موسیقی پاپ و بازیگر پس از انتشار اخباری مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیاردتومان به تهیه کننده سابق کنسرت های تهران توسط دادگاه، در تماس با خبرنگار گروه هنر مهر ضمن اعلام خبر ابطال این رای توسط شعبه ۱۳۴ مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران، توضیحاتی را ارائه دادند.

محمدرضا اسمعیلی در ابتدای صحبت های خود گفت: متاسفانه اخیرا در برخی از رسانه ها خبری منتشر شده بود که «فرزاد فرزین با شکایت ماکان آریاپارسا (تهیه کننده کنسرت های تهران این خواننده) در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ و پس از برگزاری مجموعه دادگاه هایی که در یک پروسه یک ساله به طول انجامیده حالا به پرداخت ۱۲ میلیاردتومان محکوم شده است»؛ فرآیندی که به اعتقاد بنده در مسیری جهت دار و با هدف تخریب موقعیت آقای فرزین و برای سرپوش گذاردن بر یک سری خبرهای مرتبط با تهیه کننده کنسرت های تهران آقای فرزین منتشر شده و دربرگیرنده ملاحظات و موارد متعددی است که باید در وقت مقتضی به آن پرداخت.

وی افزود: همان گونه که اشاره شد اخبار منتشر شده، مشتمل بر موارد متعدد خلاف واقع بود از جمله اینکه رای داوری هرگز صرفا مشتمل بر محکومیت آقای فرزاد فرزین به پرداخت ۱۲ میلیارد تومان نبوده است. اتفاقا در همان رای داوری که مشتمل برچند بخش بود تهیه کننده نیز به موارد متعددی از قبیل «اعلام فسخ قرارداد تهیه کنندگی»، «پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان وجه التزام» و «عدم انجام تعهدات پرداخت» محکوم شده بود. لازم به ذکر است محکومیت فرزاد فرزین به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از باب «استرداد» وجوهی که پس از فسخ می بایست از سوی وی مسترد می شد نیز واجد ایراداتی بود که در «تباین» با محاسبات، اتفاقات و شرایط قراردادی یکی از ایرادات بزرگ ما در دعوای ابطال بود. به همین منظور با توجه به ایرادات فراوان وارده به رای داوری که از مهم ترین آنها صدور رای صرفا توسط سرداور (علی رغم تذکرات مکرر داور اختصاصی آقای فرزین) و بدون جلب نظر اکثریت هیئت داوران بوده این مهم از سوی سر داور رعایت نشده و همین امر موجب شد در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ رای صادره با درایت مقام محترم قضایی ابطال شود.

اسمعیلی تصریح کرد: لازم است تاکید کنم آقای فرزاد فرزین از ابتدای همکاری با تهیه کننده مذکور تا به امروز هیچ گونه همکاری در امور مهاجرتی با آقای ماکان آریاپارسا نداشته و طرفداران عزیز باید در جریان باشند که وی به هیچ عنوان همکاری در امور مهاجرتی با این مجموعه نداشته و نخواهند داشت. البته این توضیح هم لازم است که رای صادره پس از ابلاغ ۲۰ روز امکان تجدید نظر در «دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران» را دارد.

وی در پایان گفت: بدون شک از این پس نیز کمافی السابق تیم وکلای جناب فرزین مجدانه پیگیر وصول حقوق حقه موکل از طریق مراجع ذی صلاح قضایی خواهند بود.