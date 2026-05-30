به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش، صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تأثیر شرایط ویژه کشور بر روند فعالیت‌های آموزشی اظهار کرد: کشور در پایان دهه نخست اسفندماه وارد شرایطی شد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد و به دنبال آن، مدارس به مدت یک هفته تعطیل شدند.

وی افزود: پس از این تعطیلی، آموزش دانش‌آموزان متناسب با شرایط مناطق مختلف کشور به صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی، مدرسه تلویزیونی ایران و همچنین ارائه بسته‌های آموزشی آفلاین ادامه یافت.

فولادوند با بیان اینکه به دلیل تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس، سال تحصیلی به جای ۲۹ اردیبهشت تا ۷ خردادماه تمدید شد، گفت: از ۹ خردادماه امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های اول تا دهم آغاز شده است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها تصریح کرد: امتحانات دانش‌آموزان دوره ابتدایی به صورت غیرحضوری و بر اساس ارزشیابی تکوینی و تشخیص معلمان انجام می‌شود. همچنین درباره پایه‌های هفتم تا دهم نیز با توجه به تفویض اختیار به استان‌ها، تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در اکثر استان‌های کشور امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود، اما در برخی استان‌ها برای تعدادی از دروس پایه نهم که در فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است، آزمون‌های حضوری در نظر گرفته شده است.

فولادوند خاطرنشان کرد: برگزاری امتحانات پایه‌های هفتم تا نهم به مدارس واگذار شده و این آزمون‌ها توسط دبیران و با نظارت مدیران مدارس برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده است این امتحانات از ۲۱ تیرماه تا ۱۵ مرداد برگزار شود و در صورت عادی شدن شرایط و اعلام مراجع ذی‌صلاح، آزمون‌های نهایی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش همچنین اعلام کرد برنامه زمان‌بندی امتحانات این دو پایه طی روزهای آینده منتشر می‌شود.

وی درباره دانش‌آموزان هنرستان‌ها و رشته‌های فنی و حرفه‌ای نیز گفت: برای ارائه فعالیت‌های عملی، تا پایان مردادماه و اوایل شهریور فرصت در نظر گرفته شده است.

فولادوند در پایان با اشاره به برگزاری امتحانات جبرانی اظهار کرد: آزمون‌های تجدیدی دانش‌آموزان از ۵ تا ۲۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.