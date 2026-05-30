افشاگری روزنامه آمریکایی درباره حملات امارات علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال فاش کرد، کشور امارات در جریان تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران ده ها حمله هوایی با هماهنگی تل آویو و واشنگتن انجام داده است.

در این گزارش آمده است، این مسئله نشان می دهد امارات نقش نظامی عمیق تری نسبت به آنچه پیشتر افشا شده بود ایفا کرده است. حملات هوایی امارات از روزهای ابتدایی جنگ آغاز و تا روز بعد از آتش بس در آوریل گذشته ادامه داشته است. این حملات جزایر قشم و ابوموسی در تنگه هرمز، بندر عباس و پالایشگاه نفت لاوان را در کنار تأسیسات پتروشیمی عسلویه در بر داشته است.

وال استریت ژورنال اضافه کرد، این حملات با همکاری اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. حملات امارات علیه ایران باعث برانگیخته شدن انتقادات عربستان شده بود چرا که ریاض معتقد بود این تجاوزات می تواند به گسترش درگیری ها و حملات انتقام جویانه ایران بیانجامد. رئیس امارات نیز نارضایتی خود را به مخالفت ولی عهد عربستان با پیوستن به این تجاوزات ابراز کرده بود. علاوه بر این، امارات اقدامات اقتصادی نیز علیه ایران از جمله بستن نهادهای مرتبط با تهران در دبی و تشدید محدودیت های مربوط به فعالیت ایرانی ها اتخاذ کرده بود.

با این وجود امارات طی هفته های اخیر تمایل خود را به گزینه های سیاسی نشان داده چرا که نگران است تهدیدات علیه تأسیسات حیاتی و بخش انرژی این کشور ادامه داشته باشد.