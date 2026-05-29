به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند، با اشاره به وصیتنامه الهی-سیاسی امام راحل، آن را گنجینهای ارزشمند برای ملتهای آزادیخواه توصیف کرد و افزود: امام خمینی (ره) تأثیرگذارترین سیاستمدار قرن معاصر بود که با احیای اسلام ناب محمدی و نظریه حکومت مجتهد جامعالشرایط، الگوی حکمرانی اسلامی را عملی کرد.
وی با بیان اینکه مکتب امام خمینی (ره) بر اصولی نظیر استکبارستیزی، استقلالطلبی، نفی سازش، اعتقاد به «ما میتوانیم»، وحدت مسلمین و شیطان دانستن آمریکا و اسرائیل استوار است، خاطرنشان کرد: امسال سالروز رحلت امام با عید غدیر مصادف شده و این نشاندهنده پیوند عمیق انقلاب با ولایت علوی است.
امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه نظریه ولایت فقیه بنبست ندارد، تصریح کرد: بعد از رحلت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸، رهبری معظم انقلاب اسلامی به مجتهد جامعالشرایط حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای رسید و اکنون پس از شهادت ایشان، به فضل الهی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سکاندار این کشور شدهاند و امور را با حکمت و عزت تدبیر میکنند.
وی وحدت قوای سه گانه در تبعیت از رهبری را عامل عصبانیت دشمنان دانست و گفت: جهانیان دیدند که فشار نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی آمریکا نتوانست ملت ایران را از انقلابش جدا کند. مردم ترسی از تهدیدهای آمریکا ندارند و با صرفهجویی و حضور در صحنه، تحریمها را بیاثر میکنند.
فتاحدماوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین تحولات منطقه و تهدیدات نظامی، اظهار داشت: مردم مطمئن باشند که نیروهای مسلح ایران نسبت به هر تعرضی پاسخ قاطع خواهند داد و در این موضوع هیچ ملاحظهای وجود ندارد.
وی افزود: اقدامات ایذایی علیه دشمنان در حال انجام است، هرچند برخی رسانهای نمیشود. جبهه مقاومت به کشورهای جنوب خلیج فارس اجازه نصب پدافندهای جدید را نمیدهد و در صورت نصب، سریعاً هدف قرار خواهند گرفت.
امام جمعه دماوند هشدار داد: کشورهای امارات، اردن و عربستان باید از آمریکا فاصله بگیرند و به این حکومت تروریستی اجازه جولان ندهند؛ در غیر این صورت از آتش جبهه مقاومت در امان نخواهند بود. همچنین کشورهای قطر، کویت و بحرین باید مراقب رفتارشان باشند.
وی در پایان تأکید کرد: تنگه هرمز در کنترل نیروهای دریایی مقتدر سپاه پاسداران است و کشتیهای کشورهای غیردشمن در صورت پرداخت عوارض و مشخص بودن بار و مقصد، بنا به صلاحدید ایران اجازه عبور خواهند داشت.
