تغییر معادله وزنه برداری ایران در ناگویا/ اتفاقی که کار را پیچیده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان وزنهبرداری ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با ۸ ورزشکار شامل ۵ مرد و ۳ زن در این مسابقات حضور خواهد داشت. اگرچه وزنهبرداری ایران نسبت به دوره قبل دو سهمیه کمتر دریافت کرد اما مسئولان فدراسیون تلاش کردند تا مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را قانع کنند تا در این مسابقات کاروان وزنهبرداری ایران با ۸ سهمیه اعزام شوند.
اختصاص ۸ سهمیه به رشته وزنهبرداری برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در نگاه اول یک اتفاق خوب و ارزشمند است اما با توجه به «تک مداله» شدن بازیهای آسیایی ناگویا، کار برای پولادمردان ایران سخت شده است.
وزنهبرداری همیشه یکی از سه ضلع مدال آوری کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی بوده اما در مسابقات پیش رو با توجه به تغییر اوزان و پیشرفت رقبای آسیایی و همچنین بحث «تک مداله» شدن رقابتها کار را برای پولادمردان ایران سخت کرده است. البته در دوره قبل برخلاف گذشته، در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو، تیم ملی وزنهبرداری ایران عملکرد قابل قبولی نداشت و از ۱۰ نماینده در این مسابقات تنها علی داوودی موفق به کسب یک مدال نقره شد.
اگر همچون بازیهای کشورهای اسلامی که به میزبانی ریاض عربستان برگزار شد؛ مسابقات وزنهبرداری سه مداله برگزار میشد، امید به کسب مدال در یکضرب و دوضرب وجود داشت و حتی اگر وزنهبرداران ایران به مجموع طلا نمیرسیدند در یک ضرب و دو ضرب مدال آور بودند اما اکنون با اعلام تک مداله بودن رقابتها شرایط کامل تغییر کرده است.
اعلام تک مداله بودن رقابتهای وزنهبرداری در بازیهای آسیایی ناگویا به این معنی است که تنها راه حل برای مدال آوری، تمرکز بر روی مدال مجموع است و پولادمردان ایران باید با قدرتهایی همچون چین، ازبکستان، تایلند، هند، بحرین، قطر، کره رقابت کنند.
تیم ملی مردان در اوزان ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم و تیم بانوان در اوزان ۶۹، ۷۷ و ۸۶ کیلوگرم، با مجموع ۸ سهمیه در ناگویا به میدان خواهند رفت. این در حالی است که نسبت به دوره قبل، ۲ سهمیه کاهش یافته است و با توجه به تک مدال بودن رقابتها (مدال مجموع) رقابت در هر وزن بسیار دشوار خواهد بود به خصوص اینکه وزنهبرداران در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس با تمام توان در میدان حاضر خواهند شد.
با وجود امید بالا به مدالآوری؛
تغییر معادله وزنه برداری ایران در ناگویا/ اتفاقی که کار را پیچیده کرد
کاروان وزنهبرداری ایران با ۸ سهمیه و امید بالا به مدالآوری راهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا میشود اما تکمداله شدن این رقابتها معادلات را بهکلی تغییر داده است.
