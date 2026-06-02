به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون وزنه‌برداری، انجمن وزنه‌برداری پیشکسوتان آسیا (AMW) پس از برگزاری جلسه آنلاین با کمیته کشور میزبان (پاکستان)، تاریخ نهایی و قطعی دومین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی پیشکسوتان آسیا و تورنمنت گرند پری را اعلام کرد. بر این اساس این رویداد معتبر قرار است از ۲۰ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود. نخستین دوره این مسابقات در مه ۲۰۲۵ به میزبانی قطر برگزار شده بود.



میزبانی در یک ورزشگاه تراز اول

پاکستان این بار میزبان برترین وزنه‌برداران پیشکسوت قاره کهن خواهد بود. این رقابت‌ها در سالن ورزشی معروف «لیاقت» (Liaqat Gymnasium) واقع در مجموعه ورزشی پاکستان در قلب پایتخت، یعنی شهر اسلام‌آباد، برگزار خواهد شد. به دلیل اتفاقات رخ داده منطقه ای این مسابقات دو بار به تعویق افتاد.



محمد کبیری رییس انجمن آسیا این تأخیر را یک فرصت می داند و گفت: این زمانِ تمدیدشده، فرصتی عالی است تا ارتباطات گسترده‌تری با ورزشکاران برقرار شود و بتوانیم بهتر از گذشته، پذیرای تعداد بیشتری از وزنه‌برداران پیشکسوت از سراسر قاره باشیم.



جزئیات مربوط به ثبت‌نام و جدول زمان‌بندی دقیق‌تر مسابقات، طی روزهای آینده از سوی کمیته‌های مربوطه منتشر خواهد شد.