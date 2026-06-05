به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان ایران از ۱۵ خرداد در استان فارس و به میزبانی هیات وزنه‌برداری این استان آغاز می شود.



سهراب مرادی به عنوان سرمربی و سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی هدایت تیم ایران را برعهده دارند.



اسامی دعوت شدگان به اردو به شرح زیر است:

۱- طاها نعمتی مقدم از اردبیل

۲- طاها نوجوان از اردبیل

۳- سالارخوب از اردبیل

۴- محمدامین دادوند از اردبیل

۵-محمدامین حبیبی از فارس

۶- یوسف شیروانی از فارس

۷- علی عمادی از فارس

۸- طاها شیرخانی از فارس

۹- محراب دواسری از تهران

۱۰- طاها چنانی از ایلام

۱۱- آرشام میری از ایلام

۱۲- امیرمحمد رحمتی از لرستان

۱۳- مهدی عسگری از لرستان

۱۴- رضا زمانی از اصفهان

۱۵- امین ادیبی از اصفهان

۱۶- بهنود نصرتی از مازندران

۱۷- کیان ولی پور از خوزستان

۱۸- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی



اردوی تیم ایران جهت حضور در رقابت های قهرمانی آسیایی ازبکستان ۲۰۲۶ برگزار می شود.