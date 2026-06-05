به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران از ۱۵ خرداد در استان فارس و به میزبانی هیات وزنهبرداری این استان آغاز می شود.
سهراب مرادی به عنوان سرمربی و سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی هدایت تیم ایران را برعهده دارند.
اسامی دعوت شدگان به اردو به شرح زیر است:
۱- طاها نعمتی مقدم از اردبیل
۲- طاها نوجوان از اردبیل
۳- سالارخوب از اردبیل
۴- محمدامین دادوند از اردبیل
۵-محمدامین حبیبی از فارس
۶- یوسف شیروانی از فارس
۷- علی عمادی از فارس
۸- طاها شیرخانی از فارس
۹- محراب دواسری از تهران
۱۰- طاها چنانی از ایلام
۱۱- آرشام میری از ایلام
۱۲- امیرمحمد رحمتی از لرستان
۱۳- مهدی عسگری از لرستان
۱۴- رضا زمانی از اصفهان
۱۵- امین ادیبی از اصفهان
۱۶- بهنود نصرتی از مازندران
۱۷- کیان ولی پور از خوزستان
۱۸- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی
اردوی تیم ایران جهت حضور در رقابت های قهرمانی آسیایی ازبکستان ۲۰۲۶ برگزار می شود.
اردوی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران به میزبانی استان فارس از امروز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران از ۱۵ خرداد در استان فارس و به میزبانی هیات وزنهبرداری این استان آغاز می شود.
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