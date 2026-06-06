به گزارش خبرنگار مهر، کاروان وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با ۸ ورزشکار شامل ۵ مرد و ۳ زن در این مسابقات حضور خواهد داشت. اگرچه وزنه‌برداری ایران نسبت به دوره قبل دو سهمیه کمتر دریافت کرد اما مسئولان فدراسیون تلاش کردند تا مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را قانع کنند تا در این مسابقات کاروان وزنه‌برداری ایران با ۸ سهمیه اعزام شوند.

اختصاص ۸ سهمیه به رشته وزنه‌برداری برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در نگاه اول یک اتفاق خوب و ارزشمند است اما با توجه به «تک مداله» شدن بازی‌های آسیایی ناگویا، کار برای پولادمردان ایران سخت شده است.

سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اعلام پاداش ۳ میلیارد تومان برای کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: فدراسیون وزنه برداری از سه سال پیش این شرایط را مهیا کرده که بعد از هر مسابقه‌ای حمایت‌های مالی خود را از وزنه‌برداران انجام می‌دهد. حتی سال گذشته برای مسابقات جهانی نروژ هیئت رئیسه فدراسیون تصمیم گرفت برای وزنه‌بردارانی که مدال مجموع ( طلا، نقره و برنز) کسب می‌کنند حقوق ثابت یک ساله در نظر بگیرد. برای کسب مدال طلا حقوق ماهیانه ۶۰ میلیون تومان، برای نقره ۳۰ میلیون و برای برنز ۲۰ میلیون در نظر گرفته شد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: در حال حاضر ما به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نسبت به سال‌های قبل شرایط بهتری پیدا کردیم و اصلا قابل مقایسه نیست. برای بازی‌های آسیایی ناگویا جایزه مدال طلا را مشخص کردیم و حتی ممکن است نزدیک مسابقات اگر وزنه‌بردران شرایط بهتری داشته باشند، عدد آن را افزایش بدهیم. فدراسیون برای هر مدال طلا در بازی‌های آسیایی ناگویا ۳ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفتیم و این موضوع مورد تأیید هیئت رئیسه هم قرار گرفته است. البته پاداش نقره و برنز هنوز مشخص نشده است و نزدیک مسابقات اعلام می‌شود.