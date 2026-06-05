به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی وزنه‌برداری از ۵ تا ۱۷ آبان به میزبانی نینگبو چین برگزار خواهد شد. نکته جالب توجه برای مسابقات جهانی، بحث بازگشت لاشا تالاخادزه اسطوره وزنه‌برداری گرجستانی است که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است.

تالاخادزه در کارنامه خود ۳ نشان طلای المپیک (ریو ۲۰۱۶، توکیو ۲۰۲۱ و فرانسه ۲۰۲۴) و ۹ طلای جهانی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ را دارد، اما به دلیل آسیب دیدگی جدی که داشت از حضور در دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۴ بحرین و ۲۰۲۵ نروژ هم حضور نداشت. او پس از خداحافظی از دنیای قهرمانی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری گرجستان را برعهده گرفت. تالاخادزه در سال ۲۰۲۱ موفق به مهار وزنه ۲۷۶ کیلوگرم شد و نامش را در تاریخ وزنه‌برداری دنیا ماندگار کرد.

البته تالاخادزه در دسته وزنی ۱۰۹+ کیلوگرم این وزنه را بالای سر برد و پس از آن سال گذشته فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اوزان وزنه‌برداری را تغییر داد و وزنه‌برداران فوق سنگین در وزن ۱۱۰+ کیلوگرم باید روی تخته بروند. در مسابقات قهرمانی آسیا علیرضا یوسفی ملی‌پوش فوق سنگین ایران در دسته وزنی ۱۱۰+ کیلوگرم، موفق به مهار وزنه ۲۶۱ کیلوگرم کرد و رکورد جهان را شکست.

علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازگشت تالاخادزه و وضعیت ملی‌پوشان سنگین وزن ایران گفت: در فضای مجازی تمرینان تالاخادزه را دیدم اما نمی‌دانم که او برای سلامتی ورزش می‌کند و قصد بازگشت به دنیای قهرمانی را دارد. هنوز این موضوع برای ما روشن نیست، ضمن اینکه او پس از المپیک پاریس از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و در حال حاضر ریاست فدراسیون وزنه‌برداری گرجستان هم برعهده دارد. اگر او به دنیای قهرمانی برگردد رقابت تنگاتنگی با دیگر رقبا دارد و می‌تواند به جذابیت مسابقات کمک زیادی کند.

وی در مورد بازگشت علی داوودی و شرایط ملی‌پوشان سنگین وزن گفت: علی داوودی بعد از مسابقات جهانی نروژ چند ماهی تمرین نکرد و به دنبال کارهای درمانی برای کتفش رفت. حدودا ۶ ماه دست به میله نشد و آسیب دیدگی قبلی خود را درمان کرد. از ۸ فروردین ماه که اردوها شروع شد به تیم اضافه شد و تمرینات را شروع کرد. در حال حاضر شرایط خوبی دارد و طبق برنامه جلو می‌رود. وزنه‌های خوبی هم در تمرینات زده البته که هنوز به آمادگی صد در صد نرسیده و گاهی اوقات از ناحیه کتف اذیت می‌شود. امیدوارم روز به روز رکوردهای بهتری بزند و شرایط خوبی پیدا کند.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری عنوان کرد: بعد از مسابقات جوانان جهان در مصر برخی ملی‌پوشان به تیم بزرگسالان اضافه شدند. حمیدرضا زارع در دسته ۹۴ کیلوگرم به تیم اضافه شده است؛ او وزنه‌بردار بسیار خوب و آینده‌داری است و اگرچه هنوز یک سال دیگر می‌توانست در رده جوانان وزنه بزند اما به تیم بزرگسالان ملحق شده است. فرهاد قلی زاده، ابوالفضل زارع و حمیدرضا محمدی تنها هم از نفراتی بودند که به تیم ما اضافه شدند. در حال حاضر اردو با ۱۴ نفر در حال برگزاری است. علیرضا یوسفی هم پس از اینکه به جرعه متاهلان پیوست، وارد اردو شد.

جباری گفت: تمرکز اصلی کادر فنی بازی‌های آسیایی ناگویاست و یک ماه بعد از آن هم مسابقات جهانی پیش روی ماست. دو رویداد مهم داریم و تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا بتوانیم در این مسابقات بهترین نتیجه را کسب کنیم.

وی در مورد حضور سپاهان در لیگ برتر وزنه‌برداری گفت: من به عنوان نماینده سپاهان در جلسه برای لیگ شرکت کردم، اما از جزییات تیمداری سپاهان اطلاعی ندارم. بحث محدودیت ملی‌پوشان سال گذشته هم وجود نداشت و تنها یک دوره این اتفاق افتاد، موضوعی که الان مطرح است بحث جذب دو وزنه‌بردار از رده جوانان است که این موضوع برای فصل جاری در رقابت‌های لیگ برتر برداشته شده است. احتمالا اواخر مرداد یا اوایل شهریور مسابقات لیگ برگزار خواهد شد. یک ماه قبل از بازی‌های آسیایی ناگویا مسابقات لیگ را برگزار می‌کنیم تا رکوردگیری تیم ملی هم به حساب بیاید.

جباری در مورد تعداد وزنه‌برداران اعزامی به مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در بازی‌های آسیایی ناگویا در هر وزن یک وزنه‌بردار می‌توانیم اعزام کنیم اما در مسابقات جهانی طبق سنوات گذشته در هر وزن دو وزنه‌بردار اعزام خواهد شد، چون گزینشی المپیک هم حساب می‌شود و باید در هر وزن دو وزنه‌بردار اعزام کنیم تا بتوانند امتیازهای لازم را کسب کنند. ۶ مسابقه گزینشی پیش رو داریم که از این تعداد وزنه‌برداران در سه مسابقه باید بیشتر امتیاز را کسب کنند تا بتوانند در رنکینگ ۸ نفر قرار بگیرند.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد تک مدال بودن بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: اگر در هر وزن می‌توانستیم دو وزنه‌بردار اعزام کنیم و شرایط هم تک مداله بود، این قانون باز بهتر بود. اما الان فقط در هر وزن یک وزنه‌بردار باید اعزام کنیم و شرایط هم به صورت تک مداله است و این کار را برای ما سخت می‌کند و به ضرر ما شده است. اگر شرایط دو مداله بود به نفع ما می‌شد، چون وزنه‌برداران می‌توانستند هم در یک ضرب و هم در دوضرب مدال بگیرند و به سود کاروان ایران هم می‌شد.

وی در مورد شانس مدال آوری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: اکثر وزنه‌برداران در بازی‌های آسیایی ناگویا شانس مدال دارند اما باید دید در مسابقات رنگ مدال آنها چه رنگی خواهد بود. امیدوارم وزنه‌برداران ما بتوانند خوش رنگ‌ترین مدال را کسب کنند.