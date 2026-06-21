به گزارش خبرنگار مهر در روزهای اخیر آلما حسینی دختر وزنهبردار ایران به دلیل اینکه نامش از سوی یکی از اسپانسرهای کمیته ملی المپیک در میان بورسیههای این رشته قرار نگرفته، انتقادهای را در مورد عدم حضور در اردوی تیم ملی و همچنین عدم حمایت از سوی فدراسیون وزنهبرداری مطرح کرده است. حسینی مدعی شده که فدراسیون وزنهبرداری نام او را در طرح «مشعل تا سکوی قهرمانی» کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی قرار نداده است و نفراتی که انتخاب شدهاند همشهری رئیس فدراسیون بوده و در این موضوع تبعیض قائل شدهاند.
الهام حسینی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم دعوت آلما حسینی به اردوی تیم ملی و همچنین انتخاب وزنهبرداران در طرح «مشعل تا سکوی قهرمانی» توضیحاتی ارائه داده است که به شرح زیر است:
حسینی در ابتدا به نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی وزنهبرداری بانوان اشاره کرد و گفت: اردوهای ما در طول سال بهصورت مستمر برگزار میشود و با توجه به تعدد مسابقات، ملیپوشان زمان زیادی خارج از اردو نبودهاند. سال گذشته مجموع زمانی که ورزشکاران برای دیدار با خانواده و استراحت خارج از اردو بودند، حدود یک تا یکونیم ماه بود. در تمام مدت حضور در اردو نیز از نظر تغذیه، مکمل، ماساژ و سایر امکانات مورد نیاز تحت حمایت کامل قرار داشتند.
وی در خصوص موضوع مطرحشده درباره تعطیلی اردوها نیز گفت: سال گذشته یکی از دلایل تعطیلی اردوها، جنگ ۱۲ روزه بود. ما به دلیل شرایط جنگی حدود یک ماه اردوها را به اجبار تعطیل کردیم. پس از پایان بازیهای آسیایی جوانان و بازیهای کشورهای اسلامی، هم یک اردوی ادواری دو هفتهای برای شناسایی استعدادهای برتر برگزار کردیم و ۳۲ وزنهبردار را به اردو دعوت کردیم. در آن مقطع به دلیل محدودیت فضا امکان حضور همزمان ملیپوشان اصلی وجود نداشت و هدف ارزیابی و انتخاب نفرات مستعد بود. این اردو از هفته پایانی آذر تا هفته اول دیماه برگزار شد و نفرات منتخب از ۱۲ دی به اردوهای اصلی اضافه شدند. بنابراین زمانی وجود نداشت که ورزشکاران برای مدت طولانی خارج از اردو باشند.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری بانوان اظهارداشت: اردوی اصلی را در تهران آغاز کردیم و سپس به مشهد رفتیم. در مشهد نیز شرایط اسکان، هتل و امکانات در سطح مطلوبی فراهم شده بود و برنامهها به خوبی پیش میرفت، اما در اسفندماه دوباره جنگ شد و ناچار شدیم اردوها را مجدداً تعطیل کنیم. طبیعتاً ما هم ترجیح میدهیم ورزشکاران در طول سال در اردو حضور داشته باشند، اما شرایط سال گذشته تحت تأثیر جنگ بود. پس از تعطیلی اردوها در اوایل اسفندماه و با توجه به شرایط امنیتی، فدراسیون با هماهنگی خانوادهها برای ورزشکاران بلیت تهیه کرد تا به شهرهای خود بازگردند.
حسینی ادامه داد: حدود ۲۰ روز بعد، رئیس فدراسیون با من تماس گرفت و اعلام کرد که شرایط لازم برای برگزاری اردو در اردبیل فراهم شده است. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در مرحله نخست، تعداد محدودی از ورزشکارانی که برای مسابقات مدنظر بودند و شرایط بهتری داشتند را به اردو دعوت کنیم تا از برنامههای آمادهسازی عقب نمانند. یکی از نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی آلما حسینی بود. با او تماس گرفتیم اما اعلام کرد که خانواده، بهویژه پدرشان، اجازه حضور در اردو را نمیدهند و خودشان نیز شرایط شرکت در اردو را ندارند.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان تأکید کرد: با این حال، زمانی که برگزاری اردوی اردبیل برای ۷ فروردین قطعی شد، شخصاً دوباره با او تماس گرفتم، حتی یکی از دوستانش از اصفهان کنار او بود و با هم تمرین میکردند. ما اعلام کردیم که اگر در محل زندگی امکان تمرین مناسب وجود ندارد، میتوانند به اردبیل بیایند؛ جایی که امکانات تمرینی، محل اسکان، تغذیه و سایر شرایط برای ورزشکاران مهیا شده بود. در اردبیل ورزشکاران در هتل مستقر بودند و از امکانات مناسب تمرینی، تغذیه، مکمل برخوردار بودند. علاوه بر این، فدراسیون عیدی،حقوق، پاداش و بن خرید به ورزشکاران داد. مجددا با همه این شرایط آلما حسینی تمایلی به حضور در اردو نشان نداد و در نهایت به اردبیل نیامد. ما نیز با توجه به نگرانیهای خانواده و شرایط موجود، ترجیح دادیم هیچ فشاری به ورزشکار وارد نکنیم.
وی گفت: اردوی اردبیل نزدیک به دو ماه ادامه داشت و از نظر امکانات و شرایط تمرینی در وضعیت بسیار خوبی برگزار شد. طبیعتا وقتی ورزشکار بیرون از اردوست هزینههای زیادی بابت مکمل، تغذیه و ماسور و فیزیوتراپی دارد. اما تصمیمی بود که در نهایت با خواست و انتخاب خود او گرفته شده بود. پس از پایان اردوی اردبیل، اردوها به تهران منتقل شد و بار دیگر از ورزشکاران برای حضور در اردو دعوت به عمل آمد. باز هم با آلما حسینی تماس گرفتیم و از او خواستیم به اردو ملحق شود، اما اعلام کرد به دلیل درگیری با امتحانات و مسائل درسی امکان حضور در اردو را ندارم. من به او گفتم دیگر وزنهبرداران حاضر در اردو آنها هم درگیر امتحانات هستند.
حسینی اظهار داشت: طبیعی است که در مقاطع حساس و نزدیک به مسابقات، ورزشکار باید بین برنامههای درسی و اهداف قهرمانی خود توازن برقرار کند. ما هیچ زمانی مخالف ادامه تحصیل ورزشکاران نبودهایم، اما در شرایطی که زمان محدودی تا مسابقات باقی مانده، حضور مستمر در اردو از اهمیت ویژهای برخوردار است، اما آلما حسینی اعلام کرد که تا پایان امتحانات نمیتواند در رادو حاضر شود.پایان امتحانات هم آخر تیرماه است و تیم ۱۰ روز بعد از آن به مسابقات اعزام میشود و عملا دیگر حضور او ۱۰ روز مانده به مسابقات به درد ما نمیخورد. ورزشکار در این مقطع باید در اردو حضور داشته باشند تا از برنامههای تمرینی، کنترل تغذیه، دریافت مکملها، ریکاوری، ماساژ و همچنین تست دوپینگ رصد شود. با توجه به اینکه او سه مرتبه به اردوی تیم ملی دعوت شد و هر سه بار حاضر نشد بنابراین این ادعا که حمایتهای لازم صورت نگرفته، قابل پذیرش نیست.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان در مورد انتخاب همشهریان رئیس فدراسیون در طرح «مشعل تا سکوی قهرمانی» تأکید کرد: نه من و نه رئیس فدراسیون هیچ کدام در جریان این انتخابها نبودیم و پس از انتشار اسامی مشخص شد این تصمیم از سوی کمیته ملی المپیک گرفته شده است و آنها بر اساس شاخصها و رکوردهایی که مدنظر که نزدیک به مدال بزرگسالان بوده این نفرات را انتخاب کردند. من نمیدانم معیارهای کمیته ملی المپیک چه بوده و برچه اساسی بوده است؛ اما به شخصه من در روند این انتخاب نقشی نداشتم و پس از انتشار اطلاعیه کمیته ملی المپیک متوجه آن شدم.
وی گفت: پس از آن اعتراض آلما حسینی شروع شد و من اصلا هم انتظار نداشتم موضوع به این شکل رسانهای شود، چرا که بسیاری از مسائل میتوانست از طریق گفتوگو حل شود. واقعیت این است که ورزشکاران حاضر در اردوهای تیم ملی از حمایتهای مختلفی برخوردار هستند؛ از تأمین مکمل و تغذیه گرفته تا خدمات فیزیوتراپی، روانشناسی، بدنسازی و ماساژ که همگی در کمپ فراهم شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه من خودم سالهای زیادی در اردوی تیم ملی بودم، میتوانم به جرات بگویم به نسبت سالهایی که من در اردوی یتم ملی بودم در حال حاضر وزنهبرداران در بهترین شرایط تمرین میکنند. به اعتقاد من، فدراسیون و کادر فنی تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا ورزشکاران کمترین کمبود را احساس نکنند. علاوه بر این، پاداشها و حمایتهای مالی نیز از سوی فدراسیون و کمیته ملی المپیک در بازیهای آسیایی برای ورزشکاران در نظر گرفته است که ورزشکاران در صورت تلاش و کسب مدال آن را دریافت خواهد کرد. بعضی از مسائل که در فضای مجازی مطرح شد باعث تعجب من شد.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان تأکید کرد: اگر خانم حسینی ورزشکار توانمندی نبود، قطعاً سه مرتبه از او برای حضور در اردو دعوت نمیکردیم. او در مسابقات جهانی پرو به مدال رسید و ما هم روی تواناییهای او حساب باز کرده بودیم و برای موفقیتشان برنامه داشتیم، اما در نهایت خودش تصمیم گرفت در اردوها حضور پیدا نکند. نکته دیگر این است که در بحث مدال آوری در جهان، پیش از خانم حسینی اولین مدال جهانی توسط یکتا جمالی کسب شد، پس از آن خانم غزاله حسینی مدال کسب کرده بودند. اولین تاریخ مدال وزنهبرداری من بودم.
وی گفت: ضمن اینکه در ارزیابی ورزشکاران تنها رنگ مدال ملاک نیست؛ جایگاه ورزشکار در رنکینگهای جهانی، فاصله رکوردی با مدعیان بزرگسال جهان و شانس واقعی کسب مدال نیز از شاخصهای مهم به شمار میرود. مسلما کمیته ملی المپیک نیز برخی شاخصها را در نظر گرفته که این نفرات را انتخاب کرده است. متأسفانه به نظر من در این ماجرا کمی عجولانه برخورد شد و برخی اظهارنظرها نیز باعث تعجب من شد.
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