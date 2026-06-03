وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه برگزاری مسابقات لیگ وزنه‌برداری گفت: با باشگاه‌هایی که قصد تیمداری در لیگ وزنه‌برداری دارند، جلسه‌ای در مورد مسائل فنی و آیین‌نامه لیگ برگزار کردیم. معمولا این جلسه را اول هر سال برگزار می‌کنیم تا نقطه نظرات باشگاه‌ها، مربیان و اعضای کادر فنی را در مورد چگونگی برگزاری لیگ و آیین‌نامه جویا شویم. در مورد زمان برگزاری لیگ هم قرار است تیم‌ها تاریخ خود را اعلام کنند و دو ماه برای ثبت قراردادهای خود فرصت دارند.

وی گفت: بازه زمانی که برای برگزاری لیگ در نظر گرفته شده است، از اوایل شهریورماه تا اواخر بهمن است اما با اعضای کادر فنی هم توافق کنیم چرا که ملی‌پوشان هم تمایل به حضور در لیگ دارند. بنابراین باید ببینم در چه بازه زمانی برای ملی‌پوشان مناسب است که مسابقات لیگ برگزار شود.قرار است با کادر فنی جلسه‌ای بگذاریم و در مورد تاریخ دقیق آن به توافق برسیم.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری عنوان کرد: با توجه به اینکه اوزان وزنه‌برداری از سوی فدراسیون جهانی تغییر کرده است، بنابراین ما در آیین نامه اوزان را تغییر دادیم. اما امتیازدهی به نفرات و باشگاه‌ها دقیقا مثل سال گذشته است و تغییری ایجاد نکردیم. اما در بحث تعداد نفرات ملی‌پوشان محدودیت‌ها را برداشتیم و تیم‌ها در جذب نفرات ملی‌پوشان آزاد هستند. این موضوع هم به خاطر بحث حمایت از ملی‌پوشان در آیین نامه امسال قرار دادیم. البته جذب ملی‌پوشان بدون محدودیت هم رقابت بین تیم‌ها را افزایش می‌دهد و هم اینکه باعث می‌شود تا قرارداد ملی‌پوشان افزایش پیدا کنند.

ربیعی گفت: متأسفانه قراردادهای وزنه‌برداران نسبت به سایر رشته‌ها بسیار پایین تر است و همین موضوع روی انگیزه آنها تأثیر می‌گذارد.اکنون با رفع این محدودیت که تیم‌ها می‌توانند هر تعداد ملی‌پوش جذب کنند این مشکلات برطرف شده است. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث برگزاری لیگ جوانان است؛ در سال‌های گذشته برای اینکه نگاه حمایتی به جوانان داشته باشیم، باشگاه‌ها ملزم به این بود که دو ملی‌پوش رده جوانان را جذب کنند. امسال اگر قرار باشد لیگ جوانان هم برگزار کنیم بحث حمایتی از وزنه‌برداران جوان هم در قالب لیگ جوانان اتفاق می‌افتد.

وی بااشاره به اینکه باشگاه‌ها حداکثر ۲۱ وزنه‌بردار را می‌توانند جذب کنند، گفت: سقفی که برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شده است، جذب ۲۱ وزنه‌بردار بوده است تا ملی‌پوشان هم بتوانند در تیم‌های مختلف تقسیم شوند. اما تعداد هر نفر در مسابقات ۷ نفر خواهد بود یعنی هر تیم با ۷ وزنه‌بردار در مسابقات شرکت می‌کند، در حالی که ما ۸ وزن داریم. ۶ نفر به عنوان نفرات اصلی و یک نفر به عنوان رزرو تیم‌ها را همراهی می‌کنند.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری در مورد برگزاری لیگ بانوان گفت: لیگ بانوان نیاز به آیین نامه جداگانه دارد و باید در جلساتی که برگزار می‌کنیم آیین نامه لیگ بانوان را تنظیم کنیم. اما هدف ما این است که لیگ جوانان و بزرگسالان را در یک فاصله زمانی چند روزه از یکدیگر برگزار کنیم. نهایتا اینکه تفاوت لیگ وزنه‌برداری بزرگسالان و جوانان یکی دو روز باشد. در مورد برگزاری لیگ بانوان هم از تیم‌ها خواستیم که همانطور که در بخش آقایان ورود می‌کنند در لیگ بانوان هم تیمداری کنند تا بتوانیم از بانوان وزنه‌برداری حمایت‌های کافی را داشته باشیم.

ربیعی در مورد تعداد باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر وزنه‌برداری خاظرنشان کرد: اکثر تیم‌هایی که سال گذشته در لیگ وزنه‌برداری تیمداری کردند، امسال هم قصد حضور دارند. در جلسه‌ای هم که برای آیین نامه لیگ برگزار شد، تقریبا همه باشگاه‌ها حضور داشتند و تنها یکی دو باشگاه که مشکل بلیط داشتند در جلسه حضور نداشتند.در حال حاضر تمام تیم‌ها اعلام آمادگی کردند و قرار است چند تیم جدید هم در لیگ وزنه‌برداری تیمداری کنند. شاید تعداد تیم‌ها زیاد شد و ما مسابقات را در دو گروه، لیگ دسته یک و لیگ برتر برگزار کردیم تا مدت زمان مسابقات هم طولانی نشود. باید این موارد را در جلسه بعدی بررسی کنیم.