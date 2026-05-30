ایران در مرکز توجه رسانه‌ بوسنیایی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی که اکنون در کشور ترکیه حضور دارند در اولین بازی تدارکاتی خود رو در روی تیم ملی گامبیا قرار گرفتند و موفق شدند این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهند و در آخرین بازی خود در ترکیه، پنج شنبه ۱۴ خرداد به مصاف تیم ملی مالی می روند.

رسانه «sportsport» بوسنی و هرزگوین در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و در این رابطه نوشت: در ماه‌های گذشته تردیدهایی درباره حضور ایران در جام جهانی به دلیل شرایط خاورمیانه و تنش با آمریکا وجود داشت، اما در نهایت ایران در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

هدف ایران: یک قدم فراتر از گذشته

تیم ملی فوتبال ایران حضور خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده و بار دیگر حضور مستمر خود در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان را ادامه داده است.

ایران در مرحله انتخابی آسیا بار دیگر کیفیت و تجربه خود را نشان داد و جایگاهش را به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا تثبیت کرد.

نزدیک به صعود تاریخی

ایران در تاریخ چندین بار تا آستانه صعود به مرحله حذفی جام جهانی پیش رفته اما هنوز موفق نشده این هدف را محقق کند. اکنون هدف اصلی این تیم در جام جهانی پیش‌رو همین عبور از مرحله گروهی است.

این مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و کادر فنی معتقد است نسل فعلی تیم توانایی رقم زدن یک نتیجه تاریخی را دارد.

ستاره‌های ایران

از مهم‌ترین بازیکنان تیم می‌توان به مهدی طارمی اشاره کرد که سال‌ها در سطح بالای فوتبال اروپا بازی کرده است. ایران معمولاً با اتکا به دفاع منظم، بازی سازمان‌یافته و ضدحملات سریع بازی می‌کند و همین موضوع باعث شده تیمی سخت و خطرناک برای حریفان بزرگ باشد.

امیدهای بزرگ مردم ایران

هواداران ایرانی انتظار زیادی از تیم ملی دارند و صعود به جام جهانی بار دیگر جشن بزرگی در کشور ایجاد کرده است. انتظار می‌رود ایران در این رقابت‌ها بتواند شگفتی‌ساز شود و نتیجه‌ای تاریخی در فوتبال خود رقم بزند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل