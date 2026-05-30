ابراز علاقه مسئولان تیخوانا به حضور تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند پس از اتمام اردوی ترکیه باید برای آماده سازی نهایی جهت حضور در این مسابقات راهی کشور مکزیک و کمپ تیخوانا شود.

رسانه «espn» مکزیک در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است: مقام‌های فدرال و ایالتی مکزیک به همراه نمایندگان نهادهای امنیتی مکزیک و آمریکا، نشست‌های هماهنگی برای ورود تیم ملی فوتبال ایران به شهر تیخوانا را آغاز کرده‌اند؛ شهری که قرار است در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان کمپ اصلی تیم ملی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

مارینا دل پیلار آویلا اولمدا فرماندار ایالت باخا کالیفرنیا، اعلام کرد از ابتدای هفته جلسات متعددی با حضور مسئولان مختلف برگزار شده تا مسائل مربوط به لجستیک، امنیت و اسکان تیم ملی ایران در این شهر مرزی برنامه‌ریزی شود.

وی گفت: در روزهای آینده از تیم ملی ایران در تیخوانا، ایالت باخا کالیفرنیا، استقبال خواهیم کرد.

در همین راستا، خوان خوزه پون مندز دبیرکل دولت ایالت باخا کالیفرنیا، اعلام کرد در این جلسات نمایندگان دولت‌های محلی، ایالتی و فدرال، مسئولان فرودگاهی و مهاجرتی، نیروهای دریایی، گارد ملی مکزیک و نمایندگان فیفا حضور دارند.

او همچنین تأکید کرد که مقام‌های آمریکایی نیز در نشست‌های مرتبط با سازماندهی و تأمین امنیت اقامت هیئت ایرانی در تیخوانا مشارکت دارند. این شهر در مرز ایالت کالیفرنیای آمریکا قرار گرفته است.

بر اساس اعلام مسئولان، پیش‌بینی می‌شود تیم ملی ایران بین روزهای ۵ تا ۶ ژوئن (۱۵ تا ۱۶ خرداد) وارد مکزیک شود.

همچنین حدود ۳۰۰ نیروی فدرال برای تقویت تدابیر امنیتی وارد ایالت باخا کالیفرنیا خواهند شد. علاوه بر این، گروهی از کارشناسان فیفا و اعضای پیشرو کاروان ایران نیز پیش از ورود رسمی تیم در منطقه مستقر خواهند شد.

ایران که در گروه G جام جهانی قرار دارد، باید دو دیدار نخست خود را برابر نیوزیلند و بلژیک در روزهای ۱۶ و ۲۱ ژوئن در لس‌آنجلس برگزار کند. سومین بازی شاگردان تیم ملی نیز برابر مصر در ۲۷ ژوئن در شهر سیاتل انجام خواهد شد.

حضور تیم ملی ایران در تیخوانا بازتاب‌های مختلفی در میان شهروندان این شهر داشته است. برخی معتقدند تیم ملی ایران می‌تواند در طول مسابقات از حمایت مردم محلی برخوردار شود.

عمر کاماریو یکی از شهروندان تیخوانا، در این باره گفت: مردم تیخوانا بسیار خونگرم هستند و به مهمانان خود محبت زیادی نشان می‌دهند. ما از کسانی که به این شهر و ایالت باخا کالیفرنیا می‌آیند به خوبی استقبال می‌کنیم.

در مقابل، خوزه لوئیس گارسیا سالازار معتقد است ایران به دلیل نزدیکی تیخوانا به آمریکا این شهر را انتخاب کرده است. او در عین حال گفت که تیم ملی ایران احتمالاً به اندازه برخی قدرت‌های سنتی فوتبال جهان توجه هواداران را جلب نخواهد کرد.

مقام‌های ایالتی مکزیک نیز اعلام کرده‌اند که فیفا به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و زیرساخت‌های موجود، از جمله امکانات ورزشگاه کالینته تیخوانا را به عنوان محل استقرار تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل