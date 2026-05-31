نیویورک تایمز: رفتار آرام بازیکنان ایران در تضاد با واقعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از ۱۱ روز تا شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است تیم ملی ایران همچنان در شهر آنتالیا ترکیه حضور دارد و تا لحظه نگارش این خبر هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال برای حضور در خاک دو کشور مکزیک و آمریکا صادر نشده است تا نگرانی ها پیرامون تیم ملی افزایش یابد. همچنین قرار است امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی روز دوشنبه ۱۱ خرداد لیست نهایی بازیکنان برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کند.

رسانه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و در این رابطه نوشت: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، در حالی که همچنان در انتظار دریافت ویزای ورود به آمریکا هستند، در ترکیه تمرین می‌کنند و در حال برنامه‌ریزی‌های جایگزین برای حضور در جام جهانی هستند.

در اردوگاهی مجلل در سواحل جنوب‌غربی ترکیه، مهمانان حاضر در هتل ظاهراً متوجه حضور ستاره‌های فوتبال در میان خود نیستند. بازیکنان تیم ملی ایران نیز با نوشیدن چای، گفتگو و استفاده از تلفن همراه، آرام به نظر می‌رسند؛ اما در واقع در مرکز یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی مرتبط با یک رویداد بزرگ ورزشی قرار دارند.

از میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی، حضور ایران بیش از همه با ابهام و حساسیت همراه است. از زمانی که در اواخر فوریه، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند، وضعیت حضور این تیم در جام جهانی تحت بررسی، ابهام و سردرگمی قرار گرفته است.

ایران همچنان در حال آماده‌سازی در کمپ تمرینی خود در شهر آنتالیا است تا برای سه مسابقه‌ای که در سواحل غربی آمریکا برگزار می‌شود آماده شود. رفتار آرام بازیکنان در تضاد با واقعیتی است که در تاریخ نزدیک به ۱۰۰ ساله جام جهانی بی‌سابقه بوده است؛ اینکه یک کشور میزبان در وضعیت جنگی با یکی از تیم‌های راه‌یافته به مسابقات قرار داشته باشد.

فیفا اعلام کرده که ایران طبق برنامه در مسابقات حضور خواهد داشت، اما شرایط این تیم برای فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روابط نزدیکی با دونالد ترامپ دارد.

در نشستی که این ماه در ترکیه با مقام دوم فیفا برگزار شد، مسئولان ایرانی مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و درخواست‌ها را مطرح کردند؛ از جمله نگرانی درباره اعتراضات احتمالی علیه تیم و مهم‌تر از همه موضوع صدور ویزا برای ورود به آمریکا.