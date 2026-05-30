به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های ۳ وزن کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاری است. نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرعباس لطفی نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر پاوارا کاستهوریاراچی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسات نوربردیف از ترکمنستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. لطفی نژاد در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب ریهیتو هیورا از ژاپن شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار به مصاف برنده کشتی گیران قرقیزستان و چین می رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم کیارش ترابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب ادریس بهرام اف از تاجیکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، ترابی حذف شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم امیرعلی فراستی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هینوسو کیم از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل نسیم خوجایف از تاجیکستان به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ از سد عادیلبک یربولاتوف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف برنده کشتی گیران هند و ژاپن می رود.