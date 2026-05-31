محمد طاها گنجه برنزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد. در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۷ مقابل عزیز فیتراتی از تاجیکستان به پیروزی رسید.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ژی‌یو یانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسیدو گنجه در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب مردان اورین‌باسار از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر ۲ شگایخو مونخزول از مغولستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.