۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

کشتی آزاد نوجوانان آسیا – ویتنام

محمد طاها گنجه برنزی شد

محمد طاها گنجه در مرحله رده بندی مسابقات قهرمانی آسیا با شکست مقابل حریف مغولستان به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد. در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۷ مقابل عزیز فیتراتی از تاجیکستان به پیروزی رسید.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ژی‌یو یانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسیدو گنجه در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب مردان اورین‌باسار از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر ۲ شگایخو مونخزول از مغولستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

سیده فرزانه شریفی

