۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

کشتی فرنگی نوجوانان آسیا - ویتنام

مهدی غلامیان به مدال برنز دست یافت

مهدی غلامیان در وزن ۸۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا به مدال برنز دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مسابقات رده بندی و فینال ۳ وزن کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا که در ویتنام جریان دارد، در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی غلامیان در دور اول با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوی یوجیان چنگ از چین شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت.

وی در این گروه با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل محمد زاینیدینزود از تاجیکستان به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی رفت. غلامیان در این دیدار مقابل علینور تولیوگالی از قزاقستان با نتیجه ۲ بر صفر و ضربه فنی پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

