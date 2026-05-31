  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

کشتی آزاد نوجوانان آسیا – ویتنام

امیرعلی راغب به مدال نقره بسنده کرد

امیرعلی راغب به مدال نقره بسنده کرد

امیرعلی راغب کشتی‌گیر آزادکار نوجوان ایران در فینال مسابقات قهرمانی آسیا با شکست برابر حریف ازبکستانی خود به مدال نقره بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد. در وزن ۴۸ کیلوگرم امیرعلی راغب پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مرت دوردیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۳ آریان از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب فرخ محمودف از ازبکستان شد و به مدال نقره بسنده کرد. پیش از این مهدی دمیرچلی کشتی‌گیر وزن ۴۵ کیلوگرم با شکست حریف ازبکستانی خود به مدال طلا رسیده بود.

کد مطلب 6845942
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها