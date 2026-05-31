امیرعلی راغب به مدال نقره بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد. در وزن ۴۸ کیلوگرم امیرعلی راغب پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مرت دوردیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۳ آریان از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب فرخ محمودف از ازبکستان شد و به مدال نقره بسنده کرد. پیش از این مهدی دمیرچلی کشتی‌گیر وزن ۴۵ کیلوگرم با شکست حریف ازبکستانی خود به مدال طلا رسیده بود.