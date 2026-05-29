به گزارش خبرنگار مهر، مبارزات سه وزن پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا، امروز (جمعه ۸ خرداد) در ویتنام برگزار شد و بدون کسب مدال طلای جدید برای ایران به پایان رسید.

نتیجه مبارزات انجام شده در این سه وزن کسب ۲ مدال نقره و برنز توسط اسماعیل ظاهردوست و مهدی غلامیان برای ایران بود. این دو مدال در حالی برای کشتی فرنگی نوجوانان ایران به دست آمد که روز پنجشنبه و در ۶ وزن نخست، کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان صاحب ۶ مدال طلا شده بودند.

بدین ترتیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب ۸ مدال شامل ۶ طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام پایان داد. پیش از این تیم کشورمان به واسطه ۶ طلای روز نخست و همچنین حضور ۳ نماینده ایران در مبارزات فینال و رده بندی روز پایانی، قهرمانی خود در این مسابقات را مسجل کرده بود.

مدال آوران کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح هستند:

مدال طلا

* آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم

* علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم

* وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم

* امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم

* امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم

* علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم

مدال نقره

* اسماعیل ظاهردوست وزن ۷۱ کیلوگرم

مدال برنز

* مهدی غلامیان در وزن ۸۰ کیلوگرم

همچنین احمد بدرالدینی در وزن ۵۱ کیلوگرم و حامد دهقان زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند.

در پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا بعد از ایران که با مجموع ۸ مدال و ۲۰۵ امتیاز در رده نخست ایستاد، تیم های قرقیزستان و ازبکستان دوم و سوم شدند. رده بندی تیم ها در این مسابقات به این شرح است:



۱- ایران ۲۰۵ امتیاز

۲- قرقیزستان ۱۶۱ امتیاز

۳- ازبکستان ۱۶۱ امتیاز

۴- قزاقستان ۱۴۴ امتیاز

۵- چین ۱۱۸ امتیاز

۶- کره جنوبی ۷۶ امتیاز

۷- هند ۷۴ امتیاز

۸- ژاپن ۶۷ امتیاز

۹- تاجیکستان ۵۰ امتیاز

۱۰- ترکمنستان ۲۴ امتیاز