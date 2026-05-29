به گزارش خبرنگار مهر، مبارزات سه وزن پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا، امروز (جمعه ۸ خرداد) در ویتنام برگزار شد و بدون کسب مدال طلای جدید برای ایران به پایان رسید.
نتیجه مبارزات انجام شده در این سه وزن کسب ۲ مدال نقره و برنز توسط اسماعیل ظاهردوست و مهدی غلامیان برای ایران بود. این دو مدال در حالی برای کشتی فرنگی نوجوانان ایران به دست آمد که روز پنجشنبه و در ۶ وزن نخست، کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان صاحب ۶ مدال طلا شده بودند.
بدین ترتیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب ۸ مدال شامل ۶ طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام پایان داد. پیش از این تیم کشورمان به واسطه ۶ طلای روز نخست و همچنین حضور ۳ نماینده ایران در مبارزات فینال و رده بندی روز پایانی، قهرمانی خود در این مسابقات را مسجل کرده بود.
مدال آوران کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح هستند:
مدال طلا
* آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم
* علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم
* وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم
* امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم
* امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم
* علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم
مدال نقره
* اسماعیل ظاهردوست وزن ۷۱ کیلوگرم
مدال برنز
* مهدی غلامیان در وزن ۸۰ کیلوگرم
همچنین احمد بدرالدینی در وزن ۵۱ کیلوگرم و حامد دهقان زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند.
در پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا بعد از ایران که با مجموع ۸ مدال و ۲۰۵ امتیاز در رده نخست ایستاد، تیم های قرقیزستان و ازبکستان دوم و سوم شدند. رده بندی تیم ها در این مسابقات به این شرح است:
۱- ایران ۲۰۵ امتیاز
۲- قرقیزستان ۱۶۱ امتیاز
۳- ازبکستان ۱۶۱ امتیاز
۴- قزاقستان ۱۴۴ امتیاز
۵- چین ۱۱۸ امتیاز
۶- کره جنوبی ۷۶ امتیاز
۷- هند ۷۴ امتیاز
۸- ژاپن ۶۷ امتیاز
۹- تاجیکستان ۵۰ امتیاز
۱۰- ترکمنستان ۲۴ امتیاز
