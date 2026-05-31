سومین طلای کشتی آزاد ایران صید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد. در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یونگ کیانگ هوانگ از چین را شکست داد.

وی در مرحله بعد نیز انارتولگا بکبا را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. آشفته در این مرحله با نتیجه ۱۶ بر ۵ اسکندر خدای‌بردی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و به فینال رسید. آشفته در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۱ ماسایونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و صاحب نشان طلا شد.