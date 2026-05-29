  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

کشتی فرنگی نوجوانان آسیا - ویتنام

اسماعیل ظاهردوست صاحب مدال نقره شد

اسماعیل ظاهردوست صاحب مدال نقره شد

مدال نقره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در وزن ۷۱ کیلوگرم به اسماعیل ظاهردوست رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا و وزن ۷۱ کیلوگرم اسماعیل، ظاهردوست در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هیروتو کادوهیرا از ژاپن را از پیش رو برداشت وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کودیرجان فاضیل اف از ازبکستان به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ظاهر دوست در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر تیمور کوساینوف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب بایل نورالیف از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

کد مطلب 6843969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها