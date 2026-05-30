به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا از امروز (شنبه ۹ خرداد) با برگزاری مبارزات سه وزن کشتی آزاد در ویتنام پیگیری شد که طی آن امیرعباس لطفی نژاد و امیرعلی فراستی راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرعباس لطفی نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر پاوارا کاستهوریاراچی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسات نوربردیف از ترکمنستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. لطفی نژاد در این مرحله به مصاف برنده کشتی گیران چین و ژاپن می رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم کیارش ترابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب ادریس بهرام اف از تاجیکستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده ها ادامه دهد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم امیرعلی فراستی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هینوسو کیم از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل نسیم خوجایف از تاجیکستان به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله با عادیلبک یربولاتوف از قزاقستان می رود.