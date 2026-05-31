به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ به میزبانی مغولستان در روزهای ۱۴ و ۱۵ خردادماه برگزار خواهد شد و تیم منتخب کشتی فرنگی ایران صبح امروز تهران را به مقصد اولان‌باتور، محل برگزاری سومین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶، ترک کرد.



در این رقابت‌ها، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار و عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم و دانیال سهرابی و محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم به روی تشک خواهند رفت. هدایت این تیم بر عهده حسن رنگرز و بابک ولی‌محمدی است.



رقابت‌های اوزان ۶۳ و ۷۲ کیلوگرم جنبه انتخابی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان قزاقستان را دارد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.محمدمهدی کشتکار و عرفان جرکنی و دانیال سهرابی و محمدجواد رضایی باید برای دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی در آوردگاه جهانی در این مسابقات تلاش کنند.