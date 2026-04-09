اجرای آبیاری نوین در ۱۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود با تأکید بر ضرورت گذر از کشاورزی سنتی به مدرن اظهار داشت: در راستای سازگاری با کمآبی و ارتقای راندمان توزیع آب در سطح مزارع و باغات، ۱۹ پروژه سیستم آبیاری نوین در سال ۱۴۰۴ در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان شاهرود به مرحله اجرا درآمده است.
وی اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرحها را حدود ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این سرمایهگذاری راهبردی از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۳ تأمین شده است که نقش بسزایی در تقویت تولیدات کشاورزی و حفظ منابع آبی منطقه ایفا میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود به مزایای فنی و اقتصادی این سامانهها اشاره کرد و گفت: اجرای آبیاری تحت فشار علاوه بر افزایش چشمگیر راندمان آبیاری، منجر به کاهش هزینههای کارگری، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش رشد علفهای هرز و صرفهجویی در مصرف کود و مواد شیمیایی میشود که همگی در نهایت بهبود کیفیت و کمیت محصول نهایی را به دنبال دارد.
غریب مجنی در پایان با ارائه آماری از روند توسعه این فناوری در شهرستان خاطرنشان کرد: با احتساب پروژههای اجرا شده در سال ۱۴۰۴، تاکنون بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شاهرود تحت پوشش سیستمهای نوین آبیاری قرار گرفته است که این روند تا تجهیز تمامی اراضی مستعد، با قوت ادامه خواهد یافت.
