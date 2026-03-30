۱.۶ هزار میلیارد ریال برآورد خسارت سیلاب و تگرگ به کشاورزی شاهرود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر دوشنبه در بازدید بخش کشاورزی بسطام با اشاره به بارندگی های اخیر و بروز خسارت تگرگ و سیلاب به زیرساخت های کشاورزی شهرستان، ابراز داشت: میزان این خسارت ها ۱.۶ هزار میلیارد ریال ارزیابی شده است.

وی با اشاره به اینکه خسارات شامل اراضی، باغات، جاده و قنات ها است، افزود: وارد آمدن این خسارات به اراضی و زیرساخت های مرتبط گسترده بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بخش کشاورزی متحمل خسارات شده است، ابراز داشت: ۵۶ هکتار اراضی زراعی و ۸۳۶ هکتار باغات شاهرود متأثر از این سامانه بارشی شدند.

غریب مجنی از آسیب به ۸.۵ کیلومتر جاده بین مزارع و شش رشته قنات شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تیم های کارشناسی همچنان بررسی تخصصی پیرامون آسیب ها را پس از وقوع سیلاب در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: این ارزیابی‌ها با هدف تهیه گزارش‌های دقیق فنی و ارائه آن به مسئولان ستادی و مراجع تصمیم‌گیر همچنان در حال انجام است.