۵ تُن مرغ زنده قاچاق در مسیر خروجی دره شهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر گزارشات مردمی و با اقدام قاطع و فوری سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام؛ در بامداد روز شنبه ۹ خردادماه سال جاری؛ یک محموله ۵ تُنی مرغ زنده که قاچاقچیان قصد داشتند آن را از مسیر دره شهر از استان خارج و در استان خوزستان به فروش برسانند، با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل دامپزشکی استان و اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام توقیف شد.

بلافاصله محموله توقیفی در جهت تامین پایدار امنیت غذایی مردم در اختیار کشتارگاه زرین مرغ دره شهر قرار گرفت تا در شبکه توزیع با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

در این رابطه برای یکنفر پرونده قضایی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.