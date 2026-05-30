  1. جامعه
  2. محیط زیست
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

اقدامات گسترده دفتر مدیریت زیستگاه‌ها در سال ۱۴۰۴

اقدامات گسترده دفتر مدیریت زیستگاه‌ها در سال ۱۴۰۴

مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، از دستاوردهای کلیدی این دفتر در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خیرآبادی، مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، از دستاوردهای کلیدی این دفتر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر گام‌های مهم در جهت تقویت حفاظت از زیستگاه‌های کشور از طریق هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

خیرآبادی با اعلام این خبر تصریح کرد که این دفتر در سال جاری با اجرای برنامه‌های جامع در حوزه‌های هوشمندسازی، مدیریت مناطق، مقابله با پیامدهای خشکسالی و توسعه زیرساخت‌های اطفای حریق، تحولات چشمگیری را رقم زده است.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها با اشاره به راه‌اندازی «کمیته ملی هوشمندسازی» گفت: این کمیته با حضور اساتید دانشگاهی و نمایندگان دفاتر تخصصی تشکیل شده و چهار جلسه منظم با محوریت بررسی طرح‌های هوشمندسازی پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت‌شده تندوره–حیدری، مرکز مانیتورینگ معاونت و طرح خشکسالی اکولوژیک برگزار کرده است.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ را راه‌اندازی سامانه دانش‌بنیان «مشاهدات ماهواره‌ای حریق (سامانه سهم)» دانست و افزود: این سامانه با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای، امکان پایش دقیق ریسک آتش‌سوزی و تهیه گزارش‌های تخصصی برای مناطق تحت مدیریت را فراهم کرده است. همچنین سامانه ملی رصد خشکسالی و بوم‌شناختی تدوین و آماده رونمایی شده است.

خیرآبادی همچنین به اقدامات مدیریتی اشاره کرد و گفت: شناسایی و تکمیل پرونده سه منطقه جهت طرح در شورای عالی محیط‌زیست، تهیه و بازنگری طرح‌های مدیریت در مناطق متعدد، اجرای طرح‌های مدیریت در ۳۰ منطقه شاخص و تدقیق مرز مناطق در ۱۰ استان از دیگر محورهای عملکرد این دفتر در سال ۱۴۰۴ بوده است.

کد مطلب 6844405
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها