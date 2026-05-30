به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خیرآبادی، مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، از دستاوردهای کلیدی این دفتر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر گام‌های مهم در جهت تقویت حفاظت از زیستگاه‌های کشور از طریق هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

خیرآبادی با اعلام این خبر تصریح کرد که این دفتر در سال جاری با اجرای برنامه‌های جامع در حوزه‌های هوشمندسازی، مدیریت مناطق، مقابله با پیامدهای خشکسالی و توسعه زیرساخت‌های اطفای حریق، تحولات چشمگیری را رقم زده است.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها با اشاره به راه‌اندازی «کمیته ملی هوشمندسازی» گفت: این کمیته با حضور اساتید دانشگاهی و نمایندگان دفاتر تخصصی تشکیل شده و چهار جلسه منظم با محوریت بررسی طرح‌های هوشمندسازی پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت‌شده تندوره–حیدری، مرکز مانیتورینگ معاونت و طرح خشکسالی اکولوژیک برگزار کرده است.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ را راه‌اندازی سامانه دانش‌بنیان «مشاهدات ماهواره‌ای حریق (سامانه سهم)» دانست و افزود: این سامانه با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای، امکان پایش دقیق ریسک آتش‌سوزی و تهیه گزارش‌های تخصصی برای مناطق تحت مدیریت را فراهم کرده است. همچنین سامانه ملی رصد خشکسالی و بوم‌شناختی تدوین و آماده رونمایی شده است.

خیرآبادی همچنین به اقدامات مدیریتی اشاره کرد و گفت: شناسایی و تکمیل پرونده سه منطقه جهت طرح در شورای عالی محیط‌زیست، تهیه و بازنگری طرح‌های مدیریت در مناطق متعدد، اجرای طرح‌های مدیریت در ۳۰ منطقه شاخص و تدقیق مرز مناطق در ۱۰ استان از دیگر محورهای عملکرد این دفتر در سال ۱۴۰۴ بوده است.