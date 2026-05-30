به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیزاده اظهار کرد: برای اولین بار در منطقه سیستان، عملیات رهاسازی بچه ماهی قزلآلا در یک مجموعه مجهز مداربسته در حاشیه شهر بنجار به مرحله اجرا درآمد تا زنجیره تأمین بچه ماهی مورد نیاز استخرهای پرورش ماهی شهرستان تکمیل شود.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان با اشاره به چالشهای پیشین بهرهبرداران این حوزه، افزود: پیش از این، بچه ماهی مورد نیاز منطقه غالباً از خارج از استان تأمین میشد که این مسئله علاوه بر افزایش هزینههای حملونقل، خطر انتقال بیماریها و بروز مشکلات ثانویه را به همراه داشت.
وی بیان کرد: با بومیسازی فرآیند به وزنرسانی و تأمین بچه ماهی در داخل شهرستان، علاوه بر کاهش محسوس هزینههای تولید، امکان مدیریت دقیق دوره پرورش و تأمین نهاده در زمان مناسب برای تولیدکنندگان فراهم شده است.
علیزاده تصریح کرد: این مجموعه به جدیدترین تجهیزات آبزیپروری کشور مجهز است که با بهرهگیری از سیستم بازچرخانی، راندمان مصرف آب را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال احداث شده است که در بهمنماه سال گذشته (۱۴۰۴) با حضور رئیس سازمان شیلات ایران و مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
به گفته مدیرکل شیلات استان، این واحد ظرفیت تولید سالانه ۳۵ تن ماهی پرواری و توان تولید بیش از ۱۰۰ هزار قطعه بچه ماهی قزلآلا بهصورت حدواسط را داراست.
