افزایش ۱۰۰ لیتری دبی آب شرب تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، داراب بیرنوندی اظهار کرد: در راستای تأمین پایدار آب شرب و کاهش تنش آبی، عملیات اتصال منابع جدید تأمین آب به خط انتقال شهر تاکستان با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این پروژه با تلاش نیروهای فنی امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان و با هدف ارتقای ظرفیت تأمین آب شهری اجرا شد و چندین منبع جدید آب به مدار بهره‌برداری وارد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با تشریح جزئیات طرح بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در نقاط مختلف خط انتقال و با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن با اقطار ۲۰۰ و ۳۱۵ میلی‌متر انجام شد و منابع جدید به خط انتقال اصلی آب شرب شهر متصل شدند.

بیرنوندی ادامه داد: همزمان با اجرای این طرح، عملیات نصب و تعویض تجهیزات تخصصی شبکه نیز انجام شد که شامل نصب شیرهای یک‌طرفه، پروانه‌ای و ارتقای شیرآلات چدنی زبانه لاستیکی بود؛ تجهیزاتی که نقش مهمی در مدیریت فشار، کنترل جریان و کاهش هدررفت آب دارند.

وی با اشاره به نتایج اجرای این پروژه گفت: با بهره‌برداری از منابع جدید، دبی آب شرب شهر تاکستان ۱۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته که این موضوع نقش مؤثری در پایداری شبکه توزیع و تأمین آب مورد نیاز شهروندان در فصل گرم سال خواهد داشت.

مدیرعامل آبفای قزوین در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: تأمین و انتقال آب نیازمند صرف هزینه‌های سنگین و تلاش شبانه‌روزی است، از این رو انتظار می‌رود شهروندان با مصرف بهینه و پرهیز از اسراف، در حفظ این سرمایه ارزشمند و مشترک مشارکت کنند.