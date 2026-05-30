پیامدهای هزینه ۱۵ میلیون تومانی گواهینامه چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: افزایش ناگهانی هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در روزهایی که مردم هنوز زیر فشار تورم، بیثباتی بازار و تبعات اقتصادی ماههای گذشته قرار دارند، واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است؛ موضوعی که شاید در نگاه اول فقط یک افزایش قیمت ساده به نظر برسد اما وقتی عدد نهایی دریافت گواهینامه به حدود ۱۵ میلیون تومان میرسد، دیگر نمیتوان از کنار آن ساده عبور کرد.
بر اساس اعلام رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران، هزینه آموزش رانندگی با افزایش ۵۶ درصدی به ساعتی ۶۰۰ هزار تومان رسیده و در نهایت، مجموع هزینه دریافت گواهینامه در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان تمام میشود؛ عددی که برای بسیاری از جوانان و خانوادهها، خصوصاً در شرایط فعلی اقتصادی، رقم کمی نیست.
واقعیت این است که گواهینامه رانندگی دیگر فقط یک مجوز ساده برای رانندگی نیست؛ برای بسیاری از جوانان، گواهینامه بخشی از مسیر استقلال، اشتغال و حتی ورود به بازار کار محسوب میشود. امروز در بسیاری از فرصتهای شغلی، از رانندگی و پیک گرفته تا کارهای اداری و خدماتی، داشتن گواهینامه یک امتیاز مهم یا حتی الزام است. همین موضوع باعث میشود افزایش هزینه دریافت آن، مستقیماً روی بخشی از جامعه که عمدتاً جوانان هستند، اثر بگذارد.
از سوی دیگر، نگرانی مهمتر اینجاست که آیا چنین افزایش سنگینی ممکن است برخی افراد را به سمت رانندگی بدون گواهینامه سوق دهد؟ شاید بسیاری از افراد قانونمدار همچنان برای دریافت گواهینامه اقدام کنند اما نمیتوان انکار کرد که در شرایط سخت اقتصادی، بعضی جوانان ممکن است به این نتیجه برسند که فعلاً بدون گواهینامه رانندگی کنند؛ تصمیمی که هم برای خودشان و هم برای دیگران میتواند تبعات خطرناکی داشته باشد.
البته آموزشگاههای رانندگی نیز استدلالهای خودشان را دارند؛ از افزایش هزینه خودرو، استهلاک، قطعات، بیمه، مالیات، اجارهبها و دستمزد مربیان گرفته تا هزینههای جاری آموزشگاهها. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا همه بار این افزایشها باید مستقیماً از جیب مردم پرداخت شود؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با هزینههای اولیه زندگی دستوپنجه نرم میکنند.
در چنین شرایطی شاید انتظار افکار عمومی این باشد که دستگاههای مسئول، پیش از اعمال چنین افزایشهایی، به سراغ راهکارهای میانی بروند؛ از ارائه تسهیلات و وام گرفته تا ایجاد مدلهای جدید آموزشی، آموزش مجازی یا حمایتهای هدفمند برای کاهش فشار هزینهها بر متقاضیان دریافت گواهینامه. در همین رابطه، برای بررسی ابعاد مختلف این افزایش قیمت، تبعات احتمالی آن و همچنین مسئولیت نهادهای مختلف در تعیین هزینه دریافت گواهینامه، با سردار محمدرضا رویانیان رئیس اسبق پلیس راهور گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
پلیس راهور در افزایش قیمت گواهینامه نقشی ندارد
سردار محمدرضا رویانیان، رئیس اسبق پلیس راهور، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره افزایش هزینه دریافت گواهینامه اظهار کرد: پلیس راهور خودش اساساً هیچ اقدامی درباره افزایش قیمت گواهینامه و آموزشگاهها نکرده است. اطلاعاتی که من دارم دقیق است و هیچیک از شاخصهای دریافتی جزئی در فرآیند صدور گواهینامه که مربوط به پلیس راهور باشد، افزایش پیدا نکرده و نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. وی افزود: راهنمایی و رانندگی در تعیین این قیمتها نقشی ندارد و در بخشهایی که مستقیماً به پلیس مربوط میشود، هیچ افزایشی اعمال نشده است.
رئیس اسبق پلیس راهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افزایش حدود ۵۶ درصدی هزینه دریافت گواهینامه و رسیدن آن به حدود ۱۵ میلیون تومان، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی، ممکن است باعث شود بسیاری از افراد عطای دریافت گواهینامه را به لقایش ببخشند، گفت: آموزشگاههای رانندگی فرآیند آموزش، برگزاری کلاسها و آزمونها را انجام میدهند و قبولی افراد نیز زیر نظر پلیس تأیید میشود. روند کار به این صورت است که افراد ثبتنام میکنند، آموزشهای تئوری و شهری را پشت سر میگذارند و سپس آزمونها برگزار میشود. بعد از تأیید قبولی توسط افسران مربوطه، اطلاعات فرد در سامانه ثبت میشود و فرآیند صدور گواهینامه انجام میگیرد.
وی ادامه داد: گواهینامهها به صورت متمرکز در تهران صادر میشود و از طریق پست به سراسر کشور ارسال میشود. یعنی ممکن است فردی در سراوان، چابهار یا میناب مراحل آموزش و آزمون را در همان شهر خودش طی کرده باشد اما گواهینامه او بهصورت متمرکز در تهران صادر و سپس برایش ارسال شود. این تمرکز بهدلیل مسائل امنیتی و مدیریتی است.
رویانیان خاطرنشان کرد: این فرآیند سالهاست اجرا میشود و از زمانی که من مسئولیت داشتم نیز همین روند وجود داشت. در همان سالها حدود ۵ میلیون گواهینامه صادر شد. فلسفه ایجاد آموزشگاههای رانندگی این بود که مردم در هر نقطه از کشور بتوانند در شهر محل زندگی خودشان خدمات دریافت کنند و مجبور نباشند برای گرفتن گواهینامه به تهران مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی و پلیس راهور از پیشگامان توسعه خدمات عمومی در کشور بودند. در همان سالها که این ساختار شکل گرفت، کمتر دستگاهی چنین خدمات گستردهای را در سراسر کشور ارائه میکرد. نمونه آن نیز دفاتر پلیس +۱۰ بود که ابتکار نیروی انتظامی برای تسهیل خدماترسانی به مردم در اقصی نقاط کشور محسوب میشد.
فلسفه ایجاد آموزشگاههای رانندگی چه بود؟
رئیس اسبق پلیس راهور ادامه داد: آموزشگاههای رانندگی به مرور افزایش پیدا کردند و اکنون تعداد زیادی از آنها در کشور فعال هستند. این آموزشگاهها اتحادیه دارند و هر سال درباره هزینههای مربوط به آموزش، کلاسهای تئوری، مربیان آموزش شهری، خودروها و سایر هزینههای جاری تصمیمگیری میکنند.
وی افزود: اتحادیه بر اساس نرخ تورم، هزینههای جاری و درخواست آموزشگاهها، افزایش قیمتها را محاسبه میکند. طبیعی است مربیای که آموزش میدهد یا فردی که با خودرو کار آموزش شهری انجام میدهد، تحت تأثیر تورم قرار میگیرد و انتظار افزایش دستمزد دارد. هزینه خودرو، تجهیزات، کاغذ، کامپیوتر و سایر ابزارهای آموزشگاهها نیز افزایش پیدا میکند.
اتحادیه آموزشگاهها چگونه هزینهها را تعیین میکند؟
رویانیان با انتقاد از وضعیت اقتصادی و نبود ثبات در بازار گفت: متأسفانه در کشور ما در حوزههای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم؛ از مسکن و خودرو گرفته تا کالاهای اساسی و خدمات. بخشی از این مشکلات ناشی از ضعف تنظیمگری، افزایش نرخ ارز، تحریمها و مسائل مختلف اقتصادی است. البته من نمیخواهم وارد جزئیات این مباحث شوم اما واقعیت این است که این تورم به همه بخشها تحمیل میشود.
وی تأکید کرد: با این حال، پلیس راهور در افزایش نرخ دریافت گواهینامه هیچ نقشی ندارد و اساساً تمایلی هم به افزایش هزینهها ندارد؛ چرا که پلیس علاقهمند است جوانان در سن قانونی بتوانند راحتتر گواهینامه دریافت کنند. امروز حتی برای موتورسیکلت نیز در سن ۱۶ سالگی خدمات ارائه میشود و اینها همه در راستای تسهیل خدمات برای جوانان بوده است.
رئیس اسبق پلیس راهور اظهار کرد: خدمات آموزشی توسط بخش خصوصی ارائه میشود و ظاهراً این افزایش قیمت از سوی اتحادیه آموزشگاههای رانندگی انجام شده است. به اعتقاد من، سازمان حمایت از مصرفکنندگان، دستگاههای نظارتی و نهادهای تنظیمگر باید به این موضوع ورود کنند. وی افزود: حتی روز گذشته با مسئولان راهنمایی و رانندگی کشور صحبت کردم و آنها نیز از این وضعیت ناراحت بودند؛ چرا که پلیس راهور در این موضوع نه دخالتی دارد و نه منفعتی میبرد.
رویانیان تصریح کرد: تا جایی که من اطلاع دارم، این افزایش نرخ از سوی اتحادیه آموزشگاهها انجام شده و اینکه آیا هماهنگی لازم با دستگاههای نظارتی صورت گرفته یا خیر، اطلاعات دقیقی ندارم. البته خودشان معتقدند هماهنگی انجام شده است اما در هر صورت موضوع اصلی مربوط به اتحادیه است و دستگاههای نظارتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان باید به این مسئله ورود کنند.
رانندگی بدون گواهینامه آینده جوانان را تباه میکند
رویانیان با اشاره به اینکه حتی مسئولان راهور نیز نسبت به این افزایش قیمت معترض هستند اظهار کرد: گواهینامه ارزش بسیار بالایی دارد و بعد از شناسنامه، یکی از مهمترین مدارک هویتی و اعتباری در کشور و حتی در دنیاست. در واقع دو مدرک اصلی وجود دارد؛ یکی گذرنامه و دیگری گواهینامه.
وی افزود: گواهینامه فقط یک مجوز رانندگی نیست بلکه یک سند معتبر هویتی است که برای زندگی، اشتغال، استفاده از خودرو و امور خانوادگی مورد نیاز افراد است. بنابراین نمیتوان گفت چون هزینهها افزایش پیدا کرده، مردم قید گرفتن گواهینامه را میزنند؛ همانطور که کسی بهدلیل گرانی، شناسنامه نمیگیرد.
رئیس اسبق پلیس راهور ادامه داد: البته مردم و جوانان کشور حتماً این موضوع را رعایت میکنند و میدانند گواهینامه چه ارزشی دارد اما اینکه برخی تصور کنند میتوانند بهدلیل گرانی بدون گواهینامه پشت فرمان بنشینند، بسیار خطرناک است. وی در پاسخ به این نکته که فردی با حقوق ۳۰ میلیون تومانی باید حدود نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف دریافت گواهینامه کند و ممکن است از نظر اقتصادی این موضوع برایش منطقی نباشد، گفت: اگر فردی بدون گواهینامه رانندگی کند و خدایی نکرده حتی یک تصادف کوچک هم رخ دهد، هم مجرم شناخته میشود و هم تبعات مالی و حقوقی سنگینی برایش ایجاد خواهد شد.
رویانیان تأکید کرد: توصیه من به جوانان این است که به هیچ عنوان به رانندگی بدون گواهینامه فکر نکنند؛ چرا که ممکن است یک حادثه ساده آینده فرد را نابود کند. این موضوع بسیار خطرناک است و نباید ساده با آن برخورد کرد.
موضوع افزایش هزینهها باید حتماً پیگیری شود
وی افزود: در عین حال، موضوع افزایش هزینهها باید حتماً پیگیری شود تا توازن لازم ایجاد شود و جوانان بتوانند راحتتر گواهینامه دریافت کنند. یکی از پیشنهادها این است که شاخصها و آیتمهایی برای ارائه تخفیف یا تسهیلات در نظر گرفته شود؛ مثلاً بر اساس شرایط متقاضی یا برخی معیارهای مشخص، تخفیفهایی ارائه شود تا فشار کمتری به خانوادهها وارد شود.
رئیس اسبق پلیس راهور تصریح کرد: نباید بهصورت خشک و صرفاً با افزایش قیمت برخورد کرد و بعد انتظار داشت جوانان نیز بدون مشکل این شرایط را بپذیرند. باید راهکارهایی طراحی شود تا هم آموزشگاهها بتوانند فعالیت کنند و هم فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد من بهعنوان فردی که سالها رئیس پلیس راهور کشور و مسئول حوزه حملونقل بوده، این است که آموزشگاهها و اتحادیهها به سمت ارائه تسهیلات بروند؛ مثلاً از ظرفیت بانکها استفاده کنند یا شرایط اقساطی و حمایتی برای جوانان در نظر بگیرند تا خانوادهها تحت فشار قرار نگیرند.
رویانیان خاطرنشان کرد: البته واقعیت این است که هزینههای آموزشگاهها نیز افزایش پیدا کرده است. مربیان، اساتید، خودروها، مالیات، برق، گاز و سایر هزینههای جاری افزایش یافته اما این مسئله نباید باعث شود فشار مستقیم به جوانان وارد شود و میتوان با استفاده از تسهیلات و حمایتها شرایط را مدیریت کرد.
وی با انتقاد از فضای عمومی افزایش قیمتها در کشور گفت: متأسفانه امروز یک فضای روانی در جامعه ایجاد شده که هر بخشی تصور میکند چون قیمتها در جای دیگری افزایش یافته، او هم باید قیمت خدمات خود را بالا ببرد؛ در حالی که این نگاه درستی نیست و همه چیز نباید دائماً گران شود.
رئیس اسبق پلیس راهور تأکید کرد: وظیفه دولت تنظیمگری و ایجاد تعادل در بازار است. دولت باید در بخشهایی که مردم تحت فشار قرار میگیرند، ورود کند و با ارائه تسهیلات یا حمایتهای لازم، شرایط را مدیریت کند. همانطور که برای برخی خانوارها یارانه در نظر گرفته میشود، در این حوزه هم میتوان از مدلهای حمایتی استفاده کرد.
پیشنهاد ارائه تسهیلات و تخفیف برای دریافت گواهینامه
رویانیان در پاسخ به سؤالی درباره برخی پیشنهادها مبنی بر حذف آموزش اجباری از فرآیند دریافت گواهینامه و بازگشت به شیوه قدیمی که افراد مستقیماً در آزمون شرکت کنند، گفت: من معتقدم نظام آموزشی در این حوزه نیازمند تغییراتی است و حتی میتوان درباره این پیشنهاد هم فکر کرد اما اینگونه نیست که فرد بدون هیچ فرآیندی صرفاً در آزمون شرکت کند. وی افزود: متقاضی باید در یک ساختار مشخص ثبتنام کند و برخی شاخصها، مؤلفهها و آموزشهای ضروری را بگذراند. شاید لازم باشد روشها تغییر کند اما اصل آموزش نباید حذف شود.
رئیس اسبق پلیس راهور تأکید کرد: موضوع گواهینامه مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد. فردی که پشت فرمان مینشیند، جان خودش، خانوادهاش و مردم دیگر را در اختیار دارد. مردم وقتی میبینند فردی گواهینامه دارد، به این معناست که او حداقلهای لازم را درباره قوانین، تابلوها، چراغها، سرعت و اصول رانندگی میداند. وی ادامه داد: آموزش، رفتار صحیح ایجاد میکند، آگاهی میدهد و کنترل فرد را افزایش میدهد. به همین دلیل نباید با اصل آموزش شوخی کرد یا آن را نادیده گرفت.
رویانیان: با حذف آموزش رانندگی مخالفم
رویانیان با اشاره به آمار تصادفات رانندگی در کشور گفت: سالانه حدود ۲۲ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست میدهند و صدها هزار نفر مجروح و مصدوم میشوند. همچنین خسارتهای سنگینی به خودروها و خانوادهها وارد میشود. این آمارها بسیار تکاندهنده است.
وی افزود: فقط در بخش خسارتهای جانی، سالانه هزاران میلیارد تومان توسط بیمهها پرداخت میشود و در حوزه درمان نیز هزینههای بسیار سنگینی به کشور تحمیل میشود. علاوه بر خسارتهای مالی، بسیاری از افراد دچار معلولیت میشوند و زندگی عادی خود را از دست میدهند.
۷۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است
رئیس اسبق پلیس راهور خاطرنشان کرد: هرچند خودروها و جادههای ما نیز مشکلاتی دارند اما حدود ۷۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی و عملکرد راننده است؛ بنابراین آموزش رانندگی مسئلهای بسیار مهم و حیاتی است.
وی تصریح کرد: خواهش من این است که با اصل آموزش و گواهینامه مانند یک کالای عادی برخورد نشود. این موضوع با جان مردم، امنیت اجتماعی و اعتبار هویتی افراد مرتبط است. اگر قرار است تغییری در نظام آموزشی ایجاد شود، نباید به کیفیت آموزش، آگاهیبخشی و انتقال مفاهیم ایمنی لطمه وارد کند؛ چرا که این مسئله مستقیماً با جان مردم در ارتباط است.
در ادامه این پیگیری، برای بررسی دقیقتر ابعاد افزایش هزینه دریافت گواهینامه و تأثیر آن بر رفتار متقاضیان، از جمله احتمال کاهش ثبتنام یا گرایش برخی افراد به رانندگی بدون گواهینامه، موضوع را با سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی سابق پلیس راهور و استاد دانشگاه نیز در میان گذاشتیم تا هم از منظر سیاستگذاری و هم از زاویه اجتماعی و اجرایی، تصویر روشنتری از این تصمیم و پیامدهای احتمالی آن به دست آید.
تاکید بر عدم نقش پلیس راهور در تعیین قیمت گواهینامه
در ادامه سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی سابق پلیس راهور و استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره افزایش ۵۶ درصدی هزینه دریافت گواهینامه رانندگی بار دیگر تاکید کرد: پلیس راهور مسئول نرخگذاری و تعیین هزینه ثبتنام گواهینامه نیست و این موضوع در اختیار سازمان نظارت در وزارت صمت قرار دارد.
وی افزود: فرآیند به این صورت است که ابتدا اتحادیه آموزشگاههای رانندگی پیشنهادهای خود را درباره هزینهها به وزارت صمت ارائه میکند و سپس سازمان نظارت این وزارتخانه موضوع را بررسی کرده و در نهایت نرخ نهایی را تعیین و اعلام میکند.
معاون اجتماعی سابق پلیس راهور ادامه داد: پلیس راهور نه پیشنهاددهنده قیمتهاست، نه ارائهدهنده خدمات آموزشگاهی و نه در جلسات نهایی تعیین مبلغ هزینهها نقشی دارد. قانون این مسئولیت را بر عهده وزارت صمت و سازمان نظارتی مربوطه گذاشته است. وی تصریح کرد: سازمان نظارت در وزارت صمت هزینهها را بررسی میکند و در نهایت اعلام میشود که ثبتنام گواهینامه با چه مبلغی انجام شود.
افزایش هزینهها و تأثیر آن بر ثبتنام گواهینامه
جهانی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: واقعیت این است که امروز آموزشگاهها و مربیان رانندگی نیز با افزایش هزینههای مختلف روبهرو هستند. مربی آموزشگاه میگوید با خودرو شخصی در حال آموزش است، هزینه لاستیک، روغن، استهلاک خودرو و سایر مخارج افزایش پیدا کرده و طبیعتاً این هزینهها روی نرخ نهایی تأثیر میگذارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افزایش ۵۶ درصدی هزینه دریافت گواهینامه ممکن است باعث شود برخی افراد از دریافت گواهینامه منصرف شوند و بدون گواهینامه رانندگی کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی که مردم از نظر اقتصادی و معیشتی تحت فشار هستند، قطعاً افزایش هزینه ثبتنام گواهینامه بر میزان استقبال و ثبتنام تأثیر خواهد گذاشت و نمیتوان این مسئله را انکار کرد. معاون اجتماعی سابق پلیس راهور افزود: وقتی هزینه دریافت گواهینامه از حدود ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان میرسد، طبیعی است که آمار ثبتنام کاهش پیدا کند.
ضرورت ورود دولت و ارائه راهکارهای حمایتی
وی ادامه داد: البته این مسئله فقط مربوط به حوزه گواهینامه نیست و در بخشهای مختلف با افزایش هزینهها مواجه هستیم اما انتظار مردم این است که دولت برای کنترل شرایط و کاهش فشارها راهکار ارائه کند.
جهانی در پاسخ به این پرسش که آیا راهی وجود دارد که هم هزینههای آموزشگاهها و مربیان تأمین شود و هم فشار مستقیم از جیب مردم پرداخت نشود، گفت: هزینههایی که آموزشگاهها و مربیان دارند، وابسته به متغیرهای بیرونی است و کنترل کامل آن در اختیار خود آموزشگاهها نیست اما برای کاهش هزینهها میتوان راهکارهایی ارائه داد.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای من این است که دولت بهواسطه اهمیت موضوع تصادفات و حوادث رانندگی، روی آموزش سرمایهگذاری کند. آموزش رانندگی و دریافت گواهینامه مستقیماً با جان مردم در ارتباط است و دولت میتواند در این بخش حمایت بیشتری انجام دهد.
پیشنهاد تبدیل آموزشگاهها به پلتفرمهای آنلاین
معاون اجتماعی سابق پلیس راهور ادامه داد: از سوی دیگر میتوان ساختار آموزشگاههای رانندگی را نیز تغییر داد. امروز آموزشگاهها هزینههای زیادی بابت ساختمان، دفتر، کارمند، تجهیزات، آب، برق، گاز و سایر امور جاری پرداخت میکنند؛ در حالی که بسیاری از این خدمات میتواند در بستر فضای مجازی ارائه شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که آموزشگاههای رانندگی به سمت ایجاد پلتفرمها و سامانههای مجازی حرکت کنند تا مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری ثبتنام کنند و بخش زیادی از فرآیندها آنلاین انجام شود. جهانی خاطرنشان کرد: در این مدل، آموزشگاههایی که مجوز رسمی دارند میتوانند پلتفرم اختصاصی راهاندازی کنند و خدمات خود را در فضای مجازی ارائه دهند. این مسئله باعث میشود هزینههای جاری آموزشگاهها کاهش پیدا کند.
وی برای توضیح بیشتر این موضوع گفت: همانطور که بسیاری از آژانسهای تاکسی سنتی امروز به سمت پلتفرمهایی مانند اسنپ حرکت کردهاند، در حوزه آموزشگاههای رانندگی هم میتوان از ظرفیت فناوری استفاده کرد تا هزینهها کاهش یابد.
مخالفت با حذف آموزش رانندگی
معاون اجتماعی سابق پلیس راهور در پاسخ به پیشنهاد حذف آموزش اجباری از فرآیند دریافت گواهینامه و بازگشت به شیوه آزمون مستقیم اظهار کرد: من با حذف آموزش مخالف هستم و معتقدم آموزش تحت هیچ شرایطی نباید کنار گذاشته شود. وی تأکید کرد: اگر آموزش حذف شود، وضعیت تصادفات و رانندگی در کشور از شرایط فعلی نیز بدتر خواهد شد.
جهانی افزود: حتی افرادی که سالها گواهینامه دارند نیز نیازمند آموزش مجدد هستند؛ چرا که بخشی از آموزشها فراموش میشود یا برخی رفتارهای غلط رانندگی به مرور برای افراد عادی میشود. وی ادامه داد: در بسیاری از دستگاهها و سازمانها کارکنان هر سال دورههای آموزش ضمن خدمت را میگذرانند؛ در حالی که کار خود را بلد هستند اما این آموزشها برای یادآوری و ارتقای عملکرد ضروری است. در حوزه رانندگی نیز شرایط به همین شکل است و آموزش نباید حذف شود.
تصادفات رانندگی و نقش خطای انسانی
معاون اجتماعی سابق پلیس راهور تصریح کرد: ممکن است شیوه آموزش تغییر کند و بخشی از آن بهصورت مجازی برگزار شود اما اصل آموزش باید حفظ شود؛ چرا که رانندگی مستقیماً با جان مردم در ارتباط است و کوچکترین خطا میتواند خسارتهای جبرانناپذیری ایجاد کند.
مسئله گواهینامه را فقط از زاویه درآمدی نبینید
افزایش هزینه دریافت گواهینامه شاید در ظاهر فقط یک تغییر تعرفه باشد اما در عمل، مستقیماً با زندگی بخشی از جامعه بهویژه جوانان گره خورده است؛ جوانانی که بسیاری از آنها برای ورود به بازار کار، تأمین معاش یا حتی انجام سادهترین رفتوآمدهای روزمره به گواهینامه نیاز دارند.
در میان صحبتهای دو کارشناس این نکته بیش از هر چیز مشترک بود که پلیس راهور نقشی در تعیین نرخها ندارد و بخش عمده تصمیمگیری در این حوزه به اتحادیه آموزشگاهها و نهادهای نظارتی مرتبط بازمیگردد؛ با این حال هر دو کارشناس تأکید داشتند که افزایش هزینهها نباید به شکلی باشد که جوانان از دریافت گواهینامه منصرف شوند یا به سمت رانندگی بدون گواهینامه سوق پیدا کنند.
واقعیت این است که حذف یا تضعیف آموزش رانندگی راهحل درستی نیست؛ آمار بالای تصادفات و تلفات جادهای نشان میدهد آموزش همچنان یکی از مهمترین حلقههای ایمنی در رانندگی است. اما در کنار حفظ کیفیت آموزش، میتوان به سراغ راهکارهایی رفت که فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد کند؛ از ارائه تسهیلات گرفته تا استفاده از ظرفیت آموزشهای مجازی و کاهش بخشی از هزینههای زائد. شاید حالا بیش از هر زمان دیگری لازم باشد نهادهای تصمیمگیر، مسئله گواهینامه را فقط از زاویه درآمدی نبینند؛ چرا که گواهینامه صرفاً یک کارت یا مجوز رانندگی نیست، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی، اشتغال جوانان و حتی فرهنگ رانندگی کشور به آن گره خورده است.
