به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، درباره دامنه پوشش نظام نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور در سال جدید، گفت: تمام داروهای شیمیایی، گیاهی، سنتی، مکمل‌ها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد غذایی و آشامیدنی، شیرخشک و محصولات آرایشی و بهداشتی باید شناسه رهگیری ۲۰ رقمی و شناسه اصالت ۱۶ رقمی داشته باشند و هر جابجایی این کالاها در انبارها و مراکز توزیع، بلافاصله در سامانه ثبت شود.

وی درباره نحوه استعلام اصالت گفت: شناسه اصالت با یک لایه پوششی مخفی طراحی شده و مردم می‌توانند با خراشیدن این لایه و ارسال کد به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ یا مراجعه به سایت www.ttac.ir و اپلیکیشن موبایل تی‌تک، از اصالت، قیمت مصوب و تاریخ انقضای محصول مطمئن شوند و این امکان، نقش مهمی در کاهش قاچاق، جلوگیری از پخش محصولات تقلبی و افزایش اعتماد مردم دارد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سازمان غذا و دارو درباره اتصال سامانه‌ها گفت: سامانه تی‌تک الان با سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک و سامانه مؤدیان مالیاتی کاملاً وصل شده و تبادل اطلاعات به‌صورت خودکار انجام می‌شود و این هماهنگی، امکان رصد هوشمند جریان کالا، پیدا کردن ناهماهنگی‌های آماری و شناسایی نقاط تخلف را برای بازرسان فراهم کرده است.

کاظمی درباره زمان‌بندی اجرا گفت: تأمین‌کنندگان باید شناسه‌گذاری و چاپ بارکد دیتامتریکس را حداکثر تا ۱۰ روز بعد از تولید یا ترخیص نهایی انجام دهند و ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی کالا در هر مرحله از توزیع هم باید بلافاصله بعد از جابجایی در سامانه به‌روز شود تا زنجیره ردیابی قطع نشود.

وی درباره نظام قیمت‌گذاری در سامانه تی‌تک توضیح داد و افزود: برای کالاهایی که قیمت‌گذاری دستوری دارند، قیمت مصوب به‌عنوان بخشی از داده‌های شناسه رهگیری ثبت می‌شود و هرگونه فروش کالا با قیمت بالاتر از مقدار استعلام‌شده، تخلف است و در سامانه نظارتی ثبت می‌شود و این مکانیزم، از نوسانات غیرمجاز قیمت و سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار جلوگیری می‌کند.

کاظمی درباره ضمانت اجرای این دستورالعمل، گفت: تخلفاتی مثل عدم شناسه‌گذاری، ثبت اطلاعات نادرست، تأخیر در به‌روزرسانی موجودی یا فروش بالاتر از قیمت مصوب، بسته به شدت و تکرار، با اقداماتی از اخطار الکترونیکی، تعلیق موقت دسترسی به سامانه، توقف صدور پروانه و در موارد جدی، فراخوانی عمومی کالا روبه‌رو خواهد شد.

وی از مدیران عامل، مسئولین فنی شرکت‌های تولیدی، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و داروخانه‌های کشور خواست با به‌روزرسانی فرآیندهای داخلی و آموزش نیروی انسانی، نسبت به انطباق کامل با الزامات سامانه تی‌تک اقدام کنند و تأکید کرد: پایش مستمر اجرای این دستورالعمل توسط دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو ادامه دارد و هرگونه نقص در اجرا، پیگیری قانونی خواهد شد.