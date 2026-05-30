آزادی ۱۵۲۳ زندانی جرایم غیرعمد در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، از مشارکت این ستاد با ستاد دیه کشور برای آزادی یکهزار و ۵۲۳ زندانی جرایم مالی غیرعمد در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این تعداد زندانی با مشارکت ۱۰۶ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتهاند.
وی با اشاره به شرایط کشور افزود: با پیروی از سیره هر ساله رهبر شهید انقلاب، بیشترین حجم آزادی زندانیان مربوط به هفتههای منتهی به پایان سال گذشته بوده است. در آستانه سال نو و عید سعید فطر، با مشارکت ۷۲ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام، یکهزار و ۱۹۲ زندانی جرایم مالی غیرعمد با بدهی زیر ۳۰۰ میلیون تومان در سراسر کشور آزاد شدند تا در روزهای حساس جنگ و همچنین در آستانه سال نو و عید سعید فطر در کنار خانوادههای خود باشند.
مدنی مشارکت در آزادی زندانیان را یکی از برنامههای مهم این ستاد در حوزه حمایت از خانوادهها دانست و اظهار کرد: آزادی زندانیان در راستای کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط نگهداری زندانیان انجام شده است که مهمترین دستاورد آن، حفظ و تحکیم نهاد خانواده به شمار میرود.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تأکید کرد: ۷۰ نفر از زندانیان آزادشده در سال گذشته را مادرانی با جرایم مالی غیرعمد و بدهی کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان تشکیل میدهند.
وی ایجاد اشتغال برای زندانیان آزادشده و همچنین خانواده زندانیان را از برنامههای راهبردی این ستاد برای توانمندسازی این افراد عنوان کرد و گفت: ستاد اجرایی فرمان امام در این راستا تاکنون طرحهای متعددی را برای اشتغالزایی زندانیان آزادشده و خانوادههای آنان اجرا کرده است.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: در همین مدت، ۲۴۶ فقره تسهیلات اشتغالزایی به ارزش مجموع ۴۳ میلیارد تومان به زندانیان آزادشده و خانوادههای آنان اختصاص یافته است.
بر اساس اعلام ستاد اجرایی فرمان امام، این ستاد در سال ۱۴۰۳ نیز با پرداخت ۹۵ میلیارد تومان، زمینه آزادی بیش از یکهزار و ۲۶۸ زندانی جرایم مالی غیرعمد را فراهم کرده بود؛ اقدامی که منجر به آزادی تمامی زندانیان جرایم مالی غیرعمد با بدهی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در کشور شد.
