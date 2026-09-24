به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالله حاجیزاده صبح پنجشنبه در نشست جهاد تبیین در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و ضرورت بازخوانی تجربه این دوران، گفت: دفاع مقدس صرفاً یک جنگ تحمیلی نبود، بلکه روحیات حاکم بر آن، این جنگ را به گنجی برای حل مسائل کشور تبدیل کرد.
وی با تشریح شرایط کنونی و آنچه «نبرد نامتقارن» میان ایران و آمریکا عنوان کرد، اظهار داشت: در این نبرد باید نقاط قوت جمهوری اسلامی، راهبردهای طرف مقابل و سناریوهای پیشرو را همزمان مورد توجه قرار داد.
معاون سیاسی سپاه فجر فارس با اشاره به ارزیابیهای مطرحشده درباره توان جمهوری اسلامی، گفت: بر اساس این ارزیابیها، ایران در حوزه آفندی، تنگه هرمز و شبکه مقاومت از ظرفیتهایی برخوردار است که همچنان برای طرف مقابل موضوع محاسبه و ابهام محسوب میشود.
حاجیزاده افزود: استفاده از فناوریها و تاکتیکهای جدید و همچنین ظرفیتهای دریایی و منطقهای، از جمله مؤلفههایی است که در ارزیابی وضعیت نبرد مورد توجه قرار گرفته و به گفته وی، موجب شده است طرف مقابل وضعیت آفندی ایران را پایدار ارزیابی کند.
وی درباره تنگه هرمز نیز اظهار داشت: حتی اگر عبور یک شناور از این تنگه از نظر فنی امکانپذیر باشد، ارزیابیهایی که درباره وضعیت تنگه هرمز مطرح شده، نشاندهنده اهمیت این ظرفیت در معادلات منطقهای است.
سه راهبرد مورد ادعای آمریکا
حاجیزاده با اشاره به آنچه راهبردهای آمریکا در قبال ایران خواند، گفت: بنبست مذاکرات، جلوگیری از بازسازی و ترمیم توان دفاعی جمهوری اسلامی و «تشدید کنترلشده بحران» از جمله راهبردهایی است که به گفته وی از سوی آمریکا دنبال میشود.
وی ادامه داد: در مقابل، جمهوری اسلامی نیز متناسب با ظرفیتهای خود، فعالسازی شبکه مقاومت، استفاده از ظرفیتهای منطقهای و پیگیری شروط خود در مذاکرات را در دستور کار قرار داده است.
معاون سیاسی سپاه فجر فارس با اشاره به توقف مذاکرات میان ایران و آمریکا طی هفتههای گذشته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ابتدا باید پیششرطهای مورد نظر اجرا شود و سپس درباره موضوع هستهای گفتوگو صورت گیرد.
سه سناریوی پیش روی واشنگتن
حاجیزاده سه سناریوی افزایش تنش و گسترش جنگ، محاصره دریایی و مذاکره را از سناریوهای مطرحشده درباره آینده این تقابل دانست و گفت: هر یک از این سناریوها هزینهها و پیامدهای خاص خود را دارد و طرف مقابل نیز در حال محاسبه تبعات آنهاست.
وی با اشاره به طرح پیشنهادی قطر برای نزدیککردن دیدگاههای ایران و آمریکا افزود: این طرح پس از بررسی در جمهوری اسلامی با اصلاحاتی همراه شده و شروطی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
معاون سیاسی سپاه فجر فارس تأکید کرد: اجرای گامبهگام تعهدات، از جمله در موضوع داراییهای بلوکهشده ایران، از جمله مباحث مورد تأکید جمهوری اسلامی است و این رویکرد بر تجربههای گذشته در توافقهای بینالمللی مبتنی است.
انسجام اجتماعی، پشتوانه قدرت ایران
حاجیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت انسجام داخلی گفت: اجرای توافقها تنها به دولت محدود نمیشود و مجموعه حاکمیت و همچنین ظرفیت اجتماعی کشور در این زمینه نقش دارند.
وی با اشاره به دوگانه «آرمانگرایی و واقعبینی» افزود: راهحل، آرمانگرایی واقعبینانه است؛ نه آرمانگرایی مطلق و نه واقعبینی محض.
معاون سیاسی سپاه فجر فارس ادامه داد: نقد و اختلاف نظر نباید به تنازع، تنفر و دوقطبیسازی تبدیل شود، زیرا دشمن میتواند از شکافهای داخلی بهره بگیرد و انسجام جامعه را هدف قرار دهد.
«جانفدا» نماد انسجام ملی است
حاجیزاده با اشاره به اجتماع «جانفدایان ایران» در شیراز گفت: یکی از جلوههای انسجام اجتماعی را میتوان در چنین برنامههایی مشاهده کرد و این انسجام میتواند در کنار قدرت نظامی و دیپلماتیک، ظرفیت دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی باید از قدرت نظامی، دیپلماتیک و اجتماعی خود به صورت همزمان استفاده کند و این ظرفیتها میتوانند در مواجهه با فشارهای خارجی نقشآفرین باشند.
معاون سیاسی سپاه فجر فارس در پایان تأکید کرد: دفاع مقدس صرفاً یک حضور نمادین نبود، بلکه الزامات خاص خود را داشت و امروز نیز باید با بهرهگیری از همان روحیات، دستاوردهای دفاعی و نظامی به یک دارایی دائمی و راهبردی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود.
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