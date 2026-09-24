سلیمانی: خسروی تنها مرز کشور با رشد تردد اربعین بود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی صبح پنجشنبه در نشست ستاد اربعین استان، با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت اول مهرماه، روز ملی پرچم، اظهار کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد هویت تاریخی، غیرت و همبستگی ملی است و روحیه حماسی مردم در میزبانی از زائران اربعین نیز جلوه‌ای از همین هویت و غیرت ملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در جریان تردد زائران اربعین افزود: استان امسال میزبان نزدیک به ۶۰ درصد مجموع زائران اربعین کشور بود و بار دیگر نقش محوری خود را در مسیر زائران و اتصال عاشقان اهل‌بیت (ع) به کربلای معلی نشان داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه مهم‌ترین نشانه این عملکرد را افزایش تردد از مرز خسروی دانست و گفت: تردد زائران از پایانه بین‌المللی خسروی در اربعین امسال ۴ درصد افزایش یافت و این مرز تنها گذرگاه زیارتی کشور بود که رشد تردد را تجربه کرد.

سلیمانی این دستاورد را حاصل هماهنگی مجموعه مدیریتی استان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: هدایت راهبردی استاندار و همراهی اعضای ستاد اربعین زمینه تحقق این اقدامات را فراهم کرد و در همین راستا ۲۱ نشست تخصصی و فشرده برگزار و ۱۸۰ مصوبه راهبردی و عملیاتی پیگیری شد.

وی با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور، اعزام مستقیم و یکسره اتوبوس‌های مسافربری از استان‌های تهران، قم و اصفهان تا نجف اشرف از مسیر پایانه خسروی اجرا شد که این طرح در تسهیل سفر، کاهش زمان تردد و ارتقای رفاه زائران مؤثر بود.

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه به اقدامات انجام‌شده در حوزه هماهنگی‌های مرزی با عراق نیز اشاره کرد و افزود: برگزاری نشست‌ها و دیدارهای متعدد با مقامات دولتی و فرماندهان ارشد امنیتی عراق، به‌ویژه استاندار دیالی، موجب افزایش هماهنگی میان دو طرف شد و اتصال سامانه‌های پایانه‌های مرزی و تبادل لحظه‌ای اطلاعات نیز در همین چارچوب دنبال شد.

سلیمانی استفاده از فناوری‌های جدید در کنترل گذرنامه را از دیگر اقدامات مؤثر در مرز خسروی برشمرد و بیان کرد: ۵۲ گیت هوشمند و دوکاربره فعال شد و ارتباط برخط با سامانه مرزی «سجاد» در عراق برقرار شد که در نتیجه آن میانگین زمان کنترل گذرنامه هر زائر به کمتر از چهار ثانیه رسید و توقف زائران در نقطه صفر مرزی عملاً به حداقل ممکن کاهش یافت.

وی در ادامه به اقدامات زیرساختی و رفاهی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰ هکتار پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰ هزار خودرو آماده‌سازی شد، ۲۶ هزار مترمربع سایبان برای مقابله با گرمازدگی احداث شد و بیش از ۲۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی نیز در قالب طرح جامع ترافیکی ایمن‌سازی و بهسازی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: مرز سومار نیز به عنوان معبر پشتیبان مورد استفاده قرار گرفت و در کنار آن، مرکز فوریت‌های پزشکی ثارالله (ع) راه‌اندازی شد و ناوگان امدادی زمینی و هوایی در منطقه مستقر شدند.

سلیمانی فعالیت شبانه‌روزی باجه‌های بانکی در نقطه صفر مرزی و ساماندهی ۳۶۲ موکب مردمی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مجموعه این خدمات، شرایط مناسبی از نظر آرامش، سلامت و امنیت برای زائران فراهم کرد و رضایتمندی مقامات عالی کشور از عملکرد پایانه خسروی را به همراه داشت.