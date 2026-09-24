معاون استاندار کرمانشاه از دو مجموعه اقتصادی و درمانی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه حسن رستم‌زاد با حضور در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کرمانشاه، از نزدیک روند فعالیت و مسائل مرتبط با این دو مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

رستم‌زاد در نخستین بخش از این برنامه با حضور در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، در جریان نحوه ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و روند فعالیت این مجموعه قرار گرفت و موضوعات مرتبط با فرآیند جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری را بررسی کرد.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به‌عنوان محل پیگیری امور سرمایه‌گذاران و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخشی از فرآیند تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کند که در این بازدید نیز مسائل مربوط به فعالیت آن مورد توجه قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در ادامه با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های موجود و نحوه ارائه خدمات در این مرکز درمانی قرار گرفت.

در این بازدید همچنین مسائل و نیازهای بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت فعالیت بخش‌های مختلف مجموعه از نزدیک ارزیابی شد.

رستم‌زاد در جریان این بازدیدها بر ضرورت بررسی میدانی مسائل و پیگیری موضوعات مرتبط با مجموعه‌های اقتصادی و خدماتی استان تأکید کرد.