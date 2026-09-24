حذف ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی در پنل تخصصی "مدیریت ریسک؛ نقشه راه پایداری و تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو در شرایط جنگ و تحریم"، اظهار کرد: در شرایط فعلی، از یک سو تحت فشار هستیم تا قیمت دارو به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که بیماران در تأمین دارو دچار مشکل شوند و از سوی دیگر ناچاریم دارو را به هر نحو ممکن تأمین و در اختیار بیماران قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی، افزود: در شرایط جنگی احساس کردیم وابستگی ما به واردات مواد اولیه آزار دهنده است و نمی‌توانیم در شرایط بحرانی چشم امید و دست یاری به کشورهای دیگر داشته باشیم. صنعت مواد اولیه طی سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی داشته و لازم است گام‌های بیشتری برای تقویت این صنعت برداشته شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییرات نرخ ارز مورد استفاده شرکت‌های دارویی، گفت: شرکت‌های دارویی در سال گذشته ارز غیرترجیحی را حدود ۷۰ هزار تومان تأمین می‌کردند، اما امروز این نرخ به ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

پیرصالحی ادامه داد: ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی ما از بودجه حذف شده و میزان ارز ترجیحی به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو به ارز غیرترجیحی تغییر پیدا کرده است.

وی پیش‌بینی کرد بازار دارو در سال جاری به حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ همت برسد و در عین حال بر ضرورت توجه به تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات زنجیره سلامت تأکید کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت مطالبات بیمه‌ها گفت: بیمه سلامت اکنون بیش از ۱۰ ماه بدهی دارد و میزان بدهی تأمین اجتماعی نیز به حدود ۷ ماه رسیده است.

وی درباره نحوه مدیریت ذخایر استراتژیک دارو اظهار کرد: تمام تلاش من و همکارانم در سازمان غذا و دارو این است که ذخایر استراتژیک دارو را با وجود ریسک‌های متعدد از جمله شرایط محیطی، تاریخ انقضا و نحوه توزیع، به صورت پراکنده نگهداری کنیم تا در شرایط بحرانی با کمبود مواجه نشویم.

پیرصالحی در پایان تأکید کرد: بزرگ‌ترین ریسک امروز حوزه دارو، ریسک ریال و منابع مالی است و هرگونه تعلل در تأمین منابع ارزی و نقدینگی، تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو را کاهش خواهد داد.