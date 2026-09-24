علی‌محمد براتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعویض اسناد دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد تک‌برگ از خدمات ثبتی در حال اجراست و مالکان این اسناد می‌توانند برای انجام این فرایند به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند.

وی افزود: تاکنون در شهرستان‌های کامیاران، دیواندره و مریوان فرایند تعویض اسناد دفترچه‌ای به طور کامل انجام شده و در سایر شهرستان‌های استان نیز این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان نقل‌وانتقال املاک دارای اسناد قدیمی ایجاد شود، نیاز به اصلاح یا تکمیل نقشه‌های ثبتی است که می‌تواند روند انجام معامله را با تأخیر مواجه کند.

براتی از مالکان اسناد دفترچه‌ای خواست تعویض سند خود را به زمان انجام معامله موکول نکنند و پیش از نیاز به نقل‌وانتقال، برای تبدیل سند اقدام کنند.

وی تأکید کرد: فرایند تعویض اسناد دفترچه‌ای در کمترین زمان ممکن و بدون دریافت هزینه انجام می‌شود و مالکان می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد، نسبت به تعیین تکلیف سند خود اقدام کنند.

بیشترین مراجعات مربوط به پرونده‌های اجرایی است

معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان همچنین درباره مهم‌ترین موضوعات مورد مراجعه مردم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مراجعات به پرونده‌های اجرایی اختصاص دارد که پرونده‌های مربوط به مهریه، چک و مطالبات بانکی از جمله آنهاست.

براتی افزود: صدور اسناد، تعیین تکلیف املاک و تعویض اسناد دفترچه‌ای نیز از دیگر موضوعاتی است که مردم برای پیگیری آنها به ادارات ثبت اسناد مراجعه می‌کنند.

وی با اشاره به سازوکار رسیدگی به شکایات نیز گفت: سامانه واحد بازرسی در اختیار مردم قرار دارد و افرادی که نسبت به عملکرد یا فرایندهای ثبتی شکایتی دارند می‌توانند موضوع را از طریق این سامانه ثبت کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.