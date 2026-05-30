۱۵۰ میلیون دلار انواع کالا از مرز مهران صادر شد

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عمده ۱۵۰ میلیون دلار کالاهای صادراتی از مرز مهران شامل انواع محصولات کشاورزی، کاشی و سرامیک، ظروف پلاستیکی و یک‌بارمصرف، کولر آبی و لوازم آن، میلگرد، ماهی زنده، کلینکر و سنگ‌آهن بوده است.

وی با اشاره به وضعیت ترانزیت کالا از این مرز افزود: در دو ماهه نخست سال‌جاری مجموع کالاهای ترانزیتی عبوری از مرز مهران به ۲۷ هزار و ۶۵۰ تن رسید و هزار و ۲۷۰ دستگاه کامیون حامل کالاهای ترانزیتی به مقصد عراق از این مرز عبور کردند که این میزان از نظر وزنی ۹۰ درصد و از لحاظ تعداد ۶۹ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک استان ایلام همچنین درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا گفت: در این مدت ۸ پرونده به ارزش ۲۵۶ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۰۱۳ درصد افزایش داشته است.

کمری ادامه داد: میزان درآمد وصولی نیز به ۳۷۵ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی در پایان با بیان اینکه مرز مهران نقش مهمی در صادرات کشور دارد، اظهار داشت: به طور میانگین روزانه نزدیک به ۶۰۰ کامیون حامل کالاهای تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی از این مرز به عراق صادر می‌شود.