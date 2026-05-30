محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز روند کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی امروز و فردا (به‌ویژه امروز) گذر موج ضعیفی از روی استان، سبب ابرناکی و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان و وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: با توجه به شدت وزش باد، احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان وجود دارد.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دریا گفت: شمال خلیج فارس تا اواسط روز دوشنبه مواج خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم از سوی فعالان دریایی و صیادی در نظر گرفته شود.

وی درباره دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته بیان کرد: رامشیر با دمای ۴۸.۵ و ایذه و دزفول با دمای ۲۱.۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۶.۹ و کمینه دمای ۲۶.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.