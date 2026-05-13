۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

گردوخاک موقتی در راه مناطق خوزستان است

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر وقت فردا وزش باد نسبتاً شدید و تندبادهای لحظه‌ای در مناطق جنوبی،غربی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی وجود دارد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواخر وقت فردا به ویژه طی امروز، سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان به‌خصوص مناطق جنوبی، غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی، احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز جمعه تغییرات محسوس دمایی در سطح استان مورد انتظار نیست.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته آبادان با دمای ۴۴.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت دهدز با ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری بیان کرد: همچنین در شبانه‌روز گذشته دمای هوای اهواز بین ۲۵.۱ تا ۴۳.۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

