افزایش شاخص آلودگی هوای اصفهان؛ غبار آلاینده غالب هواست

نگین جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس داده‌های سامانه پایش هوای سازمان محیط‌زیست کشور در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز شنبه نهم خردادماه با میانگین ۱۰۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وی اضافه کرد: میانگین ساعتی شاخص هوای اصفهان منتهی به ساعت ۱۲ ظهر در پی افزایش وزش باد شدید و خیزش گردوخاک عدد ۱۱۰ AQI و کماکان وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه هوا در اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان با اشاره به اینکه تنها ۲ ایستگاه از ۱۸ ایستگاه پایش هوای این شهر قابلیت سنجش و نمایش آلاینده pm10 ( ذرات گردوغبار) را دارد، افزود: امروز آلاینده غالب هوای شهر اصفهان غبار یا pm10 است ضمن اینکه شاخص آلاینده pm2.5 یا ذرات معلق نیز بالاست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی یک هفته گذشته نرم افزار اعلام برخط کیفیت هوای سازمان محیط زیست و ایستگاه‌های پایش هوای شهر اصفهان از دسترس عموم خارج شده است.

از اواسط اردیبهشت ماه وزش بادهای شدید و خیزش گردوخاک و هوای غبار آلود پدیده غالب جوی بیشتر شهرهای استان و به ویژه کلانشهر اصفهان بوده است. روز گذشته هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که طی امروز شنبه وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای سراسر مناطق استان را در بر می‌گیرد که با کاهش کیفیت هوا و کم شدن شعاع دید همراه است.

هواشناسی استان نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان به ویژه گروه‌های حساس جامعه از جمله افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان برای تردد در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

پیش از این نوید حاجی بابایی معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفته بود که شرایط وزش بادهای شدید و گردوخاک تا اواسط خرداد ماه ادامه خواهد داشت.