به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی گلستان آخرین وضعیت دمایی استان را اعلام کرد که بر اساس آن، پارک ملی گلستان خنکترین و آققلا گرمترین نقاط استان در شبانهروز گذشته بودند.
بر پایه این گزارش، حداقل دمای ثبتشده در پارک ملی گلستان صبح امروز شنبه ۱۸.۳ درجه سانتیگراد بوده که کمترین دمای استان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، علیآبادکتول با ۱۹.۱ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان گلستان گزارش شده است.
همچنین آققلا با ثبت دمای ۵۰.۴ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهرستان استان بوده است.
بر اساس دادههای هواشناسی، حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز شنبه ۲۱.۳ درجه سانتیگراد ثبت شد.
طبق اعلام مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، حداقل دمای ثبت شده در سایر ایستگاههای استان نیز بین ۱۹ تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده که نشاندهنده شرایط نسبتاً معتدل دمایی در بیشتر مناطق استان است.
